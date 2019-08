Loreto celebró VII Aniversario del Río Amazonas como Maravilla Natural del Mundo

Gorel realizó ceremonia especial con presencia de principales autoridades de la región.

Con ocasión de la celebración del VII aniversario de la certificación del río Amazonas como Maravilla Natural del Mundo, el gobierno regional de Loreto realizó una importante ceremonia realizada en los ambientes del colegio MORB, escenario donde también se llevará a cabo la Expo Amazónica Loreto 2019.

El gobernador inició su discurso manifestando: “Yo soy de aquellos que no me gusta actuar con egoísmo y mezquindad más allá de la diferencia política, al César lo que es del César, por eso quiero reconocer a Iván Vásquez Valera, por ser el principal gestor del reconocimiento del Río Amazonas como maravilla natural del mundo”, dijo y acto seguido cedió la palabra al ex presidente regional.

Vásquez Valera, por su parte, señaló que cuando hay voluntad de hacerlo no hay obstáculo que se oponga, y es así que, pese a los obstáculos tecnológicos y económicos, se logró que el Amazonas sea reconocido como potencial turístico. Al mismo tiempo, indicó que ve con mucha satisfacción que la actual gestión ha superado la infraestructura de la Expo Amazónica, que le tocó organizar durante su gestión.

Al reanudar su discurso, Elisbán Ochoa, señaló que está comenzando a crear unidad entre todos los que aman esta tierra. “Dios ha sido generoso con nosotros y como cereza del pastel nos dio el Amazonas”, puntualizó, para luego lamentar que el gobierno anterior abandonó este acontecimiento por mezquindad puesto que Amazonas es de todos los loretanos.

En este sentido, dijo que se recuperó la placa recordatoria de la certificación del río Amazonas como maravilla natural, que estuvo empolvada y hoy luce reluciente. Además, pidió a la población que valoremos y cuidemos a nuestro río, porque representa fuente de vida y riqueza natural para el mundo.

Por otro lado, el gobernador loretano anunció que después de la Expo Amazónica que se inicia este jueves 15, en setiembre se realizará la carrera internacional de balsas por el Amazonas, que en el 2013 ha sido inscrita en el Libro de los Record Guinnes World, por ser la carrera más larga, que se realiza desde la playa Isla Pescadores, frente a la ciudad de Nauta, hasta Bellavista/Nanay, en la ciudad de Iquitos. También habrá concurso de motonáutica.

Del mismo modo, anunció que en octubre del próximo año se instituirá el evento “Las playas del Amazonas” por un periodo de 10 días, donde habrá eventos culturales como las noches de culturas étnicas de Loreto, y de colofón se realizará el Festival Internacional de la Canción Amazónica, entre otras, para promover el turismo.

De otro lado, el gobernador regional señaló que el Gorel, a través de la DIRCETURA hará las gestiones pertinentes para lograr que el Amazonas logre la jerarquía 4 al igual que Machu Picchu y las líneas de Nazca.

Finalmente, la autoridad loretana hizo un llamado al periodismo serio a unirse en la visión para construir un nuevo Loreto, así como también aprovechó el momento para reconocer el trabajo titánico de todas las personas que conforman la Comisión Organizadora de la Expo Amazónica presidida por el vicegobernador de Loreto, Andrés Ferreira Macedo.