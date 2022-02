Expresó el Dr. Juan Carlos Celis Salinas, actual jefe del departamento de infectología del hospital regional.



El reconocido médico hace poco fue elegido como presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, una sociedad que reúne a todos los infectólogos del Perú.

Un cargo sumamente importante que quizá le ha sido dado al doctor por dos años, debido a los aportes y recomendaciones hechas en plena pandemia covid que azotó a Loreto de manera inmisericorde. Además, porque la Amazonía siempre tiene una carga grande de enfermedades tropicales.

¿Doctor Celis, el especialista César Ramal, siempre habla de la importancia de crear un Instituto de Medicina Tropical acá, sería lo ideal para prevenir males?

-Sí. La proyección está desde hace años. Hay que recordar que este servicio pertenecía a otro departamento y luego nos independizamos, pero aun así nos falta mucho ya que siempre tenemos enfermedades endémicas como: dengue, leptospira, malaria, VIH, ofidismo etc. que cada cierto tiempo nos atacan.

¿Pero falta presupuesto?

-El anhelo del instituto está ahí y el Dr. César Ramal, hace coordinaciones con la universidad. En cuanto a presupuesto se tendría que juntar el gobierno regional, la UNAP y el ministerio de salud. Juntarlos es complicado, a veces la voluntad política es la que manda. Ahí está la demora.

Sí urge la creación del instituto para siempre estar atentos a lo que pasa con los virus y las bacterias, no solo en el Perú sino en toda la Amazonía.

Expresó el médico, que recorría junto al director del hospital regional Miguel Bacca y el sub director Galo Gastelú; para ver el mal estado del techo a fin de mandarlo a arreglar.

Finalmente, dio a conocer que solo hay 5 casos covid en el módulo covid. “Hace dos semanas que no tenemos casos nuevos, el virus parece estarse apagando en esta región. Pero no hay que descuidarnos porque mientras en otros países, como África, no hayan vacunado a la totalidad de ciudadanos, el virus podría prender y aparecer una nueva variante” dijo.