Loretanos vivieron fervor patriótico en desfile cívico militar

El mismo que se desarrolló desde las 9 y 30 de la mañana en la histórica plaza 28 de Julio.

Debido a los inconvenientes de realizar desfiles demasiado largos, que muchas veces tienen consecuencias en la salud de algunas personas, desde hace unos años el Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias en la plaza 28 de Julio, se hace de manera ágil.

Desde un día antes se levantan los estrados para las autoridades de la localidad, así como invitados de las instituciones públicas y castrenses. Unas personas colocan sillas o bancos, con el afán de alquilar al día siguiente o sencillamente, sentarse en primera fila a ver el clásico desfile.

Sería un gesto digno de resaltar si es que, para el próximo año a una de las varias autoridades regional o local, se les ocurriese colocar un toldo largo (parecido a los estrados) que también les proteja del muy fuerte solo loretano, o de la lluvia que no pide permiso a nadie para caer de un rato a otro en esta tierra tropical. ¿Por qué no? El pueblo les agradecería.

Luego del Te Deum acostumbrado en la Iglesia Matriz, al que asistieron las principales autoridades de Loreto, éstas se dirigieron hasta la plaza 28 de Julio, a fin de dar por iniciada la actividad patriótica. Luego que la delegación integrada por miembros de las FF.AA y la PNP pidieran permiso al gobernador de Loreto Lic. Elisbán Ochoa, empezó la actividad con el izamiento de los pabellones del Perú, Brasil y Colombia.

Como siempre aparte de las delegaciones castrenses del Perú que se lucieron ayer, Marina de Guerra, FAP, Ejército, junto a la Policía Nacional; desfilaron delegaciones de los países hermanos Brasil y Colombia. Marcharon en perfecta sintonía corporal y orgullosos de lucir sus respectivas banderas, similares a las que flamearon en los altos mástiles de la plaza 28 de Julio, en señal de hermandad fronteriza.

Integrantes de la PNP se llevaron interminables aplausos cuando mujeres policías a bordo de una moto, llevaban atuendos de la Costa, Sierra y Selva, con la bandera del Perú en alto. Muy atractivo.

Estuvieron presentes delegaciones de las personas con discapacidad, a quienes los aplaudieron largamente. Igual a trabajadores del gobierno regional, de diversas regiones. Los Bomberos a quienes también las personas aplaudían significativamente. Al alcalde de Belén, quien no tuvo vergüenza o temor de desfilar, lo aplaudieron. Estuvo la nueva directiva de Los Masones, así como integrantes del Rotary Club. Colegio Bagazán, ganador del presente año por su bonito paso al desfilar.

Otro momento que se robó la atención del público, fue cuando pasaron miembros de las fuerzas armadas en caballos, pero no de paso. Uno pasó tranquilo, con garbo. Pero el otro se asustó mucho por el sonido alto y la cantidad de personas que veían el desfile.

El ejército desfilo con sus conocidos atuendos de guerra y de paz. Hubo humo naranja, despliegue del personal y poderío en armamento. Igual pasó personal del Samu, Defensa Civil, etc. Sin duda un desfile patriótico que gusta al pueblo, a los jóvenes y niños que incluso se trepan a los árboles para tener una mejor visión.