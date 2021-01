Localidades de frontera sin fluido eléctrico

Caballococha e Islandia son las más afectadas



Las localidades fronterizas de nuestra región tienen que hacer frente al olvido de las autoridades y ahora también a la pandemia del COVID-19 y al pésimo servicio de energía eléctrica que les brinda la empresa Electro Oriente.

El alcalde de Caballococha, Rodolfo Díaz, denunció que la capital de la provincia de Mariscal Ramón Castilla no cuenta con el servicio de electricidad desde hace varios días, lo cual no solo perjudica a los domicilios sino también el trabajo de las instituciones públicas, centros de salud entre ellos.

Cabe indicar que, hace solo unos días los pobladores realizaron una masiva protesta en contra de Electro Oriente e incluso intentaron tomar las instalaciones de la planta de dicha empresa, ello debido a los continuos cortes de electricidad y porque no contaban con el servicio desde hace varias semanas.

Misma o peor situación se vive en la localidad de Islandia, capital del distrito de Yavarí, donde los pobladores denunciaron que tampoco cuentan con energía eléctrica y las veces que cuentan con el servicio sufren apagones seguidamente debido a las fallas de los generadores.

La situación de Islandia se complica aún más debido a que, por su cercanía a Brasil, dependen mucho de las ciudades del país vecino y ante el cierre de Tabatinga e incluso Leticia (Colombia), ellos quedaron más aislados que nunca.

Asimismo, el Vicepresidente del Comité de La Voz del Pueblo de Islandia dio a conocer que en el centro de salud no cuentan con ningún médico, ya que, el único que había ahora se encuentra de vacaciones. Por lo cual, se sienten abandonados ante la amenaza de la COVID-19. (R. Graicht)