“Lo que transfiere el Gorel para el hospital es para especialistas que no se contemplaban”

Dice la directora del hospital regional, a manera de enderezar sus declaraciones en torno a los 500 mil soles del Gorel para Cas Covid.



Joycy Rojas, asistió ayer ante el llamado del consejo regional para que explique el tema del ascensor que sigue mal, el centro de oncología, los pagos a médicos por más de 350 horas. Así como los despidos de trabajadores Cas covid, que luego gracias a un decreto han podido continuar laborando.

Entre todo, el consejero delegado Javier Villacorta, le pidió que aclare el tema de los 500 mil soles que el gobernador le había manifestado directamente qué él les daba desde el gobierno regional para esos pagos.

“Definitivamente es necesario aclarar porque en la reunión que se sostuvo en la oficina del hospital regional, está muy tergiversada. La han tergiversado entre las preguntas y las respuestas, entre un punto y otro. La persona que grabó parece qué, disculpen, pero realmente yo pregunté y me dijeron el personal trabaja con ustedes (sic), pero dista mucho del tipo de publicación que realiza.

Específicamente hablamos del cas covid, en ese momento les expliqué el tema de las transferencias que vienen por medio de un decreto y todo el procedimiento para el cual viene, ingresa y hay para un grupo contratado por el Minsa y otro por contrato por el hospital (Sic).

A los que son directamente contratados por el ministerio, el MEF transfiere al Minsa y el Minsa paga directamente al personal. Y otro grupo lo transfiere a través del pliego, gobierno regional y éste a su vez a las unidades ejecutoras.

Lo que transfiere el gobierno regional para el hospital y así garantizar transfiere para los especialistas que no se contemplaban. Nosotros tenemos demanda de pacientes neonatos, cirujanos pediatras necesitamos garantizar otras especialidades y están en el marco de emergencia (sic). Todo eso nos está transfiriendo el gobierno regional.

También transfiere para poder pagar la atención realizada en el centro de atención hospitalaria temporal. Nos dan marco presupuestal más no el financiero, está mes a mes, no ha sido todo el monto transferido de una sola, eso transfiere poco a poco” explicó la directora ante el consejo regional.

Todas las autoridades elegidas por el pueblo o en cargos de confianza, deberían medir muy bien sus palabras antes de darlas a conocer ante las personas o los medios de comunicación. Para que luego no echen la culpa a la prensa de sus declaraciones apresuradas.

(Luz Marina Herrera Lama).