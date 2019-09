“Lo que se quiere es pasar de las palabras a la ejecución del Plan Integral de Salud”

Expresó el asesor en temas de salud de las cuencas Dr. Fernando Osores.

El pasado viernes tuvo una reunión, junto a otros especialistas en el tema indígena, con el director de salud Percy Minaya. “La reunión es ya para pasar de las palabras a las acciones, a la ejecución del plan de salud que se ha reestructurado para que por fin se tome en cuenta el problema real que significa el daño causado por la contaminación debido a los derrames de petróleo.

Esto obliga a articular con el programa nutricional nacional, con el programa de lucha contra la anemia y el cuidado materno infantil, son tres programas prioritarios nacionales. El objetivo comenzar a proteger a la población expuesta, y no estar interviniendo como bomberos cuando ya están enfermos los pobladores, como ocurre ahora. Empecemos a actuar como civilizados”, habló Osores.

SOBRE PRONUNCIAMIENTO DE LAS CINCO CUENCAS.

En tanto a que abandonarán diálogo con la PCM ya que no los dejan aportar directamente en el proyecto de diagnóstico para las zonas contaminadas.

Tuvieron una reunión con la PCM en la cual estuvieron varios dirigentes, así como la vicepresidenta de la república, el premier Del Solar, el viceministro de gobernanza de la PCM. Sigue habiendo una conversación de sordos. Si bien es cierto hay un DS que plantea un cierre de brechas y un plan post petrolero, pero el gobierno sigue asumiendo una posición desinteresada. Ellos (PCM) construyen el plan sin la participación de las cuencas, sin respetar las estructuras dirigenciales.

He visto como el Dr. Raúl Molina, (gobernanza PCM) ha manifestado temerariamente sobre los dirigentes indígenas que ellos estarían ahí por dinero, y que si están ahí es porque quieren. Entonces él (Raúl) está ahí porque él quiere. El cargo de viceministro no es ad honorem, él gana mínimo 25 mil soles y debería trabajar por ello, más allá de acusar a los dirigentes.

Ha mandado a sus grupos a que hagan los talleres sin la representación de los dirigentes, les puentean. En vez de dividir debería integrar, hay soberbia en él. Y eso puede hacer en corto o mediano plazo mucho daño y generar una reacción de las bases porque finalmente las bases que ahora visitan Lagunas, etc. son las que mandan.

Al final se terminará en que no hubo representatividad, ni transparencia, participación, y las comunidades que han sido auditadas, han sido auditadas en una desventaja técnica porque ellos van con sus expertos que contrata el señor Molina, a los cuales les paga montos de dinero que en principio debería transparentar, saber cuánto les pagan. Hay un diálogo de sordos.

La actitud del premier es una actitud dialogante, él estuvo presente en la reunión para llegar al diálogo, a ver las posiciones. Pero Molina después, cuando se retira el premier y lo deja con la vicepresidenta, él cambia totalmente y empieza a agredir verbalmente, entonces ¿quién manda ahí, quién es el premier, Raúl Molina o Salvador del Solar?, interrogó Osores.