Expresó el alcalde de Belén Gerson Lecca, respecto al tema de la zona baja de Belén y “Varillalito”.

Un asunto complicado porque quienes viven en la zona baja de Belén, así de fácil no permitirán que los saquen del lugar donde por años han hecho su vida, sus costumbres, su sobrevivencia. Además, del mercado que vienen construyendo donde de seguro ingresarán varios comerciantes que justamente viven por la zona, quienes no aceptarán movilizarse todos los días desde el Varillal, hasta su centro de labores.

El alcalde se reunió ayer con los congresistas y el representante del ministerio de vivienda.

“Hemos venido para atender de manera clara la exposición del ministerio de vivienda y escuchar a los dirigentes de la zona baja de Belén. Tampoco se puede obligar en dónde vivir a cada persona.

Ahora será voluntario el cambio, pero se debe dar la información real, transparente, hacerles ver los pro y los contra, hacer ver algunas bondades de cómo está quedando el “Varillalito”, para que ellos sepan de forma real y directa.

Qué ventajas podrían tener para que tomen una decisión con conocimiento. Se debe regular el mecanismo legal, implementar totalmente, para que ellos vean si toman la decisión de ir o quedarse en Belén. Si se quedan ya me tocará a mí ver cómo solucionar el tema. Hay que tener en cuenta también que Belén es una zona inundable y expuesta a muchos peligros, hay que debatir y hablar con los principales protagonistas, que son quienes viven ahí, que son quienes deciden finalmente”, dijo el alcalde.