“Lo que se necesita es un nuevo impulso en el sector salud”

Expresó el gobernador Elisbán Ochoa, respecto al cambio del director de salud.

Hoy a las 8 am. en conferencia de prensa, estarán presentando al director de salud, Dr. Percy Luis Minaya León.

Conocido el memorándum firmado por el gobernador donde decidía el cambio del director de salud Dr. Segundo Pinillos Reyes y luego la convocatoria a conferencia de prensa, para hoy a las 8 de la mañana, donde presentarán al nuevo director regional de salud Dr. Luis Minaya León, se pudo entrevistar al gobernador sobre el punto.

“En efecto, ya está decidido el cambio del director de salud. Ya está acá (ayer) el nuevo director, Dr. Percy Minaya León, a partir de la entrega de su memorándum asumirá el cargo de director regional.

Él está desarrollando un trabajo de diagnóstico, es especialista en organización y medicina, conoce los temas y tomará medidas adecuadas para que mejore el sector salud. Después de seis meses hay cosas que se han destrabado y ahora lo que se necesita es un nuevo impulso en el importante sector”, puntualizó Ochoa.

¿Se cambiará a los directores de los hospitales, redes y otros centros de salud?

-Es una decisión que debe tomar el nuevo director regional de salud.

Expresó el gobernador, de otro lado dio a conocer que ya se han interpuesto tres denuncias penales en la fiscalía contra el ex gobernador Fernando Meléndez, y en camino vienen otras que están estructurando bien con documentos para que luego éstas no fracasen en el periodo de investigación.

Dio a conocer que por el momento no se ha contemplado el cambio del director regional de educación. “Habrá cambios administrativos, del director no porque pedagógicamente está haciendo un buen trabajo”, precisó.