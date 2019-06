“Lo que se busca es tener magistrados que conozcan el tema judicial y no cuenten con denuncias graves”

Expresó el Dr. Javier Sologuren Anchante, presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto.

Ayer tomó juramento a tres jueces quienes desempeñarán cargos importantes, entre ellos el Dr. José Neil Chumbe Silva.

La actividad de juramentación donde estuvo el presidente de la CSJL, así como los magistrados Carlos Del Piélago, Carlos Amoretti y Pascual Del Rosario, se desarrolló en el auditorio del poder judicial.

El Dr. Javier Sologuren, tomó juramento a los siguientes abogados; Erika Soto Quintanilla, como jueza del Tercer Juzgado de Paz Letrado Penal de Maynas, turno B. Abog. Marianella Saravia de Lemus, como jueza supernumeraria del Tercer Juzgado de Paz Letrado de Maynas y al Abog. José Neil Chumbe Silva, Juez Supernumerario del primer Juzgado de Investigación Preparatoria.

Luego del importante juramento, se pudo dialogar con el presidente de la corte superior, quien expresó palabras reflexivas para los nuevos jueces a fin de actuar correcta y honestamente, méritos por los que justamente los estaban designando, además que recuerden que la ciudadanía está siempre atenta a su desempeño profesional.

“La convocatoria para jueces supernumerarios continúa, a fin de cubrir plazas vacantes que aún no tienen titular, ello cuenta con la autorización del consejo ejecutivo. Se les invita a los abogados que deseen integrar el cuadro de supernumerarios, para poder, en algún momento, cubrir una plaza vacante que deje un titular, o de las que están aún sin cubrir.

Se busca en los profesionales que quieran ocupar el cargo de juez supernumerario, que cuenten con los mismos requisitos que están en la ley de carrera judicial. Que no tenga antecedentes, denuncias graves o algo que podría poner en duda su labor. Para ese filtro hay una comisión conformada por el Dr. Aldo Atarama Lonzoy”, declaró Sologuren.

De otro lado, se le preguntó sobre la larga lista de expedientes que han sido pasados al juzgado de la Dra. Bethy Palomino Pedraza, que ahora ve procesos de extinción de dominio.

Aclaró que son casos ubicados en juzgado liquidador, que no son de extinción de dominio, sino que se le han asignado por el momento a la doctora ya que su juzgado aún no cuenta con carga procesal grande.

“Los procesos de extinción de dominio aún no han comenzado. La fiscalía especializada en extinción de dominio recién ha sido designada. Los fiscales tienen un plazo de 15 días para que pongan en conocimiento la posibilidad de iniciar un proceso de extinción de dominio, y así puedan incoar las acciones que corresponda.

Los casos enviados a la doctora son procesos antiguos, ella los debe culminar. En esos casos los imputados no están involucrados en un proceso de extinción de dominio, es para que la jueza los vea en tanto no tenga carga procesal”, explicó el presidente de la Corte agregando que la segunda semana de julio, estará viajando a Madre de Dios donde se desarrollará el encuentro de jueces de frontera Bolivia, Brasil y Perú, en base al tema de Trata de Personas.