“Lo que la PCM hace ahora es parchar conflictos indígenas”

Expresó el Ing. Agrónomo Omar Arévalo.

En el marco y preocupación que los representantes de las cinco cuencas se estarían retirando de la mesa de diálogo donde se trabaja el proyecto del diagnóstico para considerar el presupuesto necesario a otorgar por el gobierno a fin de ir cerrando brechas en la zona petrolera donde están asentadas muchas comunidades originarias.

“Hace poco hubo una reunión para tratar el tema del Lote 192, una reunión donde participaron dos vice ministros. Acordaron financiar una posta médica en la comunidad de “Nuevo Jerusalén” y un colegio en la comunidad “Nuevo Porvenir”. Se están cumpliendo con algunos compromisos.

El gobernador ha asumido un compromiso con las cuatro cuencas a fin de invertir 10 millones de soles 2.5 millones para cada cuenca y 12 proyectos a través de los núcleos ejecutores, que serían 3 por cada cuenca. Ya se viene trabajando en ello.

En cuanto a las cinco cuencas, hubo una reunión el último jueves donde estuvo el viceministro de gobernanza Raúl Molina, llegó el equipo que trabaja en el proyecto de cierra brechas, dieron a conocer el trabajo realizado e información levantada”. mencionó Arévalo.

¿Sin embargo, hay pronunciamiento de cinco cuencas donde dan a conocer prácticamente que abandonarán la mesa, ya que no toman en cuenta sus propuestas?

Así es. Prácticamente están dando a conocer ello porque desconfían del proceso ya que no están siendo considerados. Espero se retome el diálogo para ver los puntos que ellos tienen y conversar con la PCM. Ellos deben ser considerados en el diagnóstico y trabajos que se realizan para el cierre de brechas.

De lo contrario esto no tendrá sentido y lo que se busca es no entrar en contra marchas sino estar firmes y unidos para tener una a una población mejor atendida. Tener una seguridad en contar con un ambiente de paz social duradero.

Hay una carta de intención renovada con quienes elaboran los planes de vida, con herramientas más serias, que contribuyan al cierre de brechas y en proporción de las necesidades que tiene cada comunidad. Se debe presentar una propuesta de desarrollo integral, porque lo que hacen actualmente desde la PCM es parchar los conflictos, y no debe ser así. Hay que confeccionar un proyecto para una solución integral.