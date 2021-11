Publicidad

¿Y ahora, actuarán las entidades de control y sanción en Loreto?



Contraloría de la República ha dado a conocer que el dinero recaudado en el Embarcadero Fluvial José Silfo Alván del Castillo, en los turnos de mañana y tarde reportados a la Unidad de Administración, Orientación, Fiscalización y Recaudación adscrita a la Gerencia de Rentas, no es depositado en Caja- Tesorería municipal.

Informe: 003-2021-OCI- basado en información proporcionada por Abraham Luis Neyra Coelho, jefe del Embarcadero Fluvial José Silfo Alván del Castillo. Observaron irregularidades en los registros que demuestran deficiencias operativas, de control y supervisión, que están afectando la consecución de las metas y objetivos establecidos por la Entidad.

Fecha de emisión del informe 02/11/2021, unidad orgánica que emite el informe: OCI – MDP. Irregularidades operativas, la falta de control y supervisión observadas en el proceso de recaudación diaria realizada en el embarcadero fluvial José Silfo Alván del Castillo, revelan situaciones que afectan los ingresos y comprometen el cumplimiento de los objetivos y metas de recaudación de los ingresos propios de la municipalidad.

Se determinó la inexistencia de noventa y tres (93) facturas, las mismas que no figuran en los registros de recaudación diaria, tampoco están como anuladas, la pérdida constante y periódica de estas facturas y su posible uso afectan directamente a los objetivos y metas de la Entidad toda vez que estos recursos no ingresan a las arcas de la Municipalidad.

En las “Planillas de Cobranzas Diarias”, del periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2021, se ha observado que no todos los días se registran los ingresos generados por la recaudación, cabe señalar que el Embarcadero Fluvial Municipal José Silfo Alván del Castillo tiene funcionamiento continuo todos los días, el personal de la municipalidad recauda y registra los ingresos por turnos de mañana y tarde, sin embargo se han observado turnos y hasta días completos sin reportar los ingresos a la Gerencia de Rentas, situación que viene afectando financieramente a la Municipalidad y que podrían poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos para la recaudación en el presente ejercicio fiscal 2021.

Ingresos no son depositados en las cuentas bancarias de la Entidad incumpliendo la normativa de tesorería emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas sobre el tratamiento de los recursos públicos. Así como también se observó, algunos “Recibo Único de Caja” adjuntos a la cobranza diaria respectiva en el mes de junio, aunque en muchos casos lo depositado es menor que lo recaudado.

Con fecha 15 de julio de 2021, se realizaron en caja de tesorería, los depósitos de la recaudación correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio del presente año 2021, todos en el mismo día. Realizada la revisión de la emisión cronológica de la facturación que sustenta la recaudación diaria registrada en las “Planillas de Cobranzas Diarias”, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2021, se han observado casos en los que se anularon facturas y no se archivaron las copias USUARIO, SUNAT Y CONTROL del documento inhabilitado, quedando en archivo sólo el formato “Emisor” con la palabra anulado, situación que representa el riesgo de contar con ingresos que no son reportados a la Entidad.