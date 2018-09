Expresó Ruperto Vásquez Bardales, presidente de la asociación agraria “El Huacamayo de Tamshiyacu”.

Estuvo por un corto tiempo en Iquitos por lo que se aprovechó en entrevistar al dirigente que hace años dio a conocer sobre la deforestación en la zona de Tamshiyacu, al ingresar la empresa de cacao.

“Hoy se ha paralizado la deforestación porque se expidió una medida cautelar frente al avance de la empresa en esa acción. Ya no tocan la zona para deforestar. Ahora en esa zona deforestada están cultivando las plantaciones del cacao.

Lo importante debió ser que se paralicen todas sus actividades. También hubo una medida cautelar para que no entren a la zona de Panguana, ya que estaban buscando el mismo objetivo.

Además, en el ministerio público está durmiendo el sueño de los justos la denuncia que se hizo en cuanto a que la empresa había agarrado terrenos de cinco agricultores.

La fiscalía aún no ha resulto a favor de nosotros y eso que el 2 de enero hubo una visita ocular, pero el ministerio público no muestra resultados. No hay ni una sola resolución, ni a favor, ni en contra.

El perito que fue del ministerio de agricultura, aún no entrega el informe, y todo ya está claro. El fiscal ha visto todo en el lugar de los hechos respecto a la tremenda deforestación que causaron”, concluyó Vásquez.