Expresó la Lic. Enf. Débora Ayarza, coordinadora de vacunación en el colegio MORB.

Hoy también vacunan desde las 8 de la mañana, hasta las 6 de la tarde.

Jóvenes fueron vacunados al ritmo de la agrupación musical “Maná”.



“Bendito el lugar, y el motivo de estar ahí…Bendita la coincidencia…Bendito el reloj que nos puso puntual ahí…

Bendita sea tu presencia…Bendito Dios por encontrarnos, en el camino…Y de quitarme esta soledad, de mi destino…Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada

Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada desde el alma…”

Se escuchaba de fondo en el área de vacunación del Colegio MORB hasta donde los jóvenes de 25 años a más llegaron para ser inoculados con la primera dosis de Sinopharm. Y bendita sea la oportunidad que todos los ahí presentes han tenido, tomando en cuenta lo dramático que también les ha tocado vivir en pandemia covid, como la pérdida de familiares cercanos o amigos queridos.

“Estoy muy emocionada, también muy triste porque si esta vacuna hubiera llegado antes, parte de mis seres queridos no habrían muerto” contó Vania con los ojos encharcados por los recuerdos.

“La Región” pudo conversar con la Lic. Enf. Débora Ayarza, coordinadora del centro de vacunación del colegio MORB. “Ya esperábamos que se baje el rango de edad. Ellos son jóvenes y también vulnerables por el trabajo o sus salidas de distracción, entonces se les tiene que proteger. Estamos contentos con la acogida de ellos para colocarse su primera dosis a esta hora de la mañana.

Acá se han preparado 8 brigadas, 6 que atenderán colocando la dosis Sinopharm y dos Pfizer que ingresan por otro lado. Martes y miércoles atenderemos hasta las 6 de la tarde. Nos han entregado 400 viales, multiplicado x 5 hacen unas 2 mil dosis.

La vacunación continúa el jueves, luego el sábado porque el viernes es feriado. Se espera que dentro de poco se siga bajando el rango de edad y estemos ya con los jóvenes de 20 años y así tener a la mayor parte de la población protegida.

Es importante la primera dosis, pero preocupa que muchos no vuelvan por la segunda. La primera dosis sola no basta, sino la segunda, que la tengan completa. Los que hoy se han vacunado tienen que volver en 21 días para su segunda dosis.

Contamos con personal suficiente en los cuatro puntos de vacunación para que la vacunación fluya de manera adecuada, incluso con un médico en caso de alguna emergencia” mencionó la licenciada.

Todo el ambiente estaba lleno de jóvenes entusiastas, promociones, compañeros de trabajo, amigos de barrio, etc. Acudían en mancha para colocarse su dosis y así estar más protegidos. Siendo que el director de salud Carlos Calampa, ha indicado que en unas dos semanas se espera poder bajar la edad a fin que la mayor parte de la población esté protegida.