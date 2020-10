“Lo importante acá es que la población acceda a todos los medicamentos que llegan para la región”

Declaró el MC Jorge Escobedo Paredes, director ejecutivo de la Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas – Diremid.

Ayer llamó la atención observar cantidad significativa de motos al ingreso del local de Diremid, en comparación al día anterior en que los trabajadores habían acatado la huelga nacional indefinida y el espacio estaba vacío.

Ayer tuvieron reunión con el recién nombrado director, para reordenar la casa y reflotar dicha dirección que alberga en su almacén medicamentos vencidos y deteriorados por 1´368 mil soles.

“En esta oportunidad estamos ajustando lo que son las entregas de cargo, una buena entrega significa un pilar importante para poder hacer un corte administrativo y desarrollar una mejor gestión. Nos hemos reunido con todos los trabajadores de Diremid, acá no se trata de botar a la gente, hay que ver sus capacidades y destrezas en las diferentes áreas y si se tiene que rotar, pues se les rotará.

Medicamentos que debieron ser entregados en el 2019 y 2020, no han sido comprados en esas fechas, fueron adquiridos en el periodo 2017- 2018 porque cada compra de medicamentos que se hace, generalmente nos abastecen con valía no menor de 18 meses para la fecha de vencimiento” habló el médico.

Lo real es que la indignación de la población en Loreto, nace en cuanto a que estando en últimos lugares en el sector salud, con desnutrición en un 50% de niños, tercer lugar en VIH a nivel nacional y se dejen vencer esos medicamentos. ¿Es inaceptable o imperdonable no?

-Sí, ha sido una debilidad grande. Hay que trabajar más de forma coordinada en estrategias. Porque gran parte de estos medicamentos son estratégicos y son programados por los diferentes coordinadores de estrategias como: inmunización, salud mental, metaxénicas, planificación, targa etc.

Tenemos que volver a reflotar todo esto, hay que trabajar juntos de la mano. En la reunión con los coordinadores hemos analizado cuáles han sido las debilidades, qué debemos hacer, ejecutar un corte administrativo y seguir para adelante. Lo importante aquí es que la población acceda a los diferentes medicamentos e insumos que tenemos para toda la región.

Estamos haciendo un nuevo inventario de todo. En las entregas de cargo anteriores no se puede evidenciar un inventario real de cuánto es el stock, incluso de cuántos medicamentos vencidos o deteriorados tenemos exactamente.

Incluso a la fecha no me han hecho entrega del cargo de manera oficial porque estoy exigiendo que me entreguen toda la documentación como debe de ser: “oleada y sacramentada”.

¿Están siendo más detallistas con todos los lotes?

-Sí, hay que ver todos los medicamentos y así conocer cuáles se pueden vencer el próximo mes, en diciembre y qué nos espera para el 2021. Y si son medicamentos estratégicos quizá empezar a trabajar campañas y así empezar a sacarlos, estamos a tiempo. Hay varias estrategias que podemos implementar para poder sacar medicamentos más que nada si son estratégicos.

Como dijo una doctora, han podido formar comandos para que busquen a pacientes con tuberculosis para darles el tratamiento ¿no?

-Sí, se tiene que trabajar de forma coordinada, con los coordinadores de las diferentes estrategias, ver las etapas de vida, las direcciones de promoción de la salud, comunicaciones, a fin de dar un empuje y cumplir con las estrategias programadas, para no volver a pasar por estos apuros como los que estamos pasando.

Declaró el director ejecutivo de Diremid. Por otra área de Diremid, este medio de comunicación pudo averiguar el monto de alquiler mensual por el local ubicado al borde de una vía de acceso deplorable (Pampachica) donde algunos malos proveedores envían sus medicamentos en motofurgones viejos.

La dirección paga 10 mil soles de alquiler al mes, a Betty Rubí Asayag Vásquez, representante de la empresa, también propietaria del hotel al paso que está a un costado, según señalaron.