Opinó Miller López Santillán, asesor de FECONACO.

También habló del encuentro con el viceministro de Hidrocarburos.

Una utopía de difícil alcance, pero con los años, quizá no imposible. Y es que quienes viven en las diversas comunidades indígenas, son tan peruanos como los que viven en la capital o en cualquier otra región del país. Sobre el aspecto de salud y del anhelo de las comunidades, habló Miller López. También sobre TDR que se viene impulsando para que se ejecute un estudio técnico en la zona del Lote 8.

“En Loreto tenemos 27 pueblos indígenas y carecen de salud, atraviesan la misma situación que en las 5 o 4 cuencas de quienes sí se menciona en los espacios de diálogo importantes. Se debe hacer un plan integral de salud para toda la población indígena de Loreto, eso es de vital importancia. El Estado tiene que asentar con claridad este tema para poder hacer un programa, un sistema que sea sostenido y efectivo en el tiempo. Para poder atenderlos a todos.

Sé que hay un problema grande en cuanto a que muchos médicos y profesionales de la salud, no van a poder estar de manera permanente en las zonas alejadas por la misma dinámica de su profesión. Imagínense un médico viviendo en la zona de Chambira, es complicado. Nosotros queremos con todo el amor del mundo, tener un médico ahí de manera permanente, pero es casi imposible.

Frente a ello se debe tener un plan B. Un plan que mínimo impulse una brigada de atención integral, aunque sea dos veces al año. Que vayan especialistas médicos de todos los servicios con los equipos tecnológicos necesarios a las zonas estratégicas para atender a los pobladores.

Ver a las personas que tienen enfermedades y de acuerdo a ello, se implementen las postas de salud y así darles tratamiento y seguimiento a sus enfermedades. Con esa alternativa se pude ir consolidando este tipo de programas. Porque de la noche a la mañana no se va a poder contar con médicos en las zonas alejadas”, dice López.

De otro lado ¿a qué conclusión llegaron los Apus y asesores con el viceministro de hidrocarburos?

-Ellos presentaron en borrador los Términos de Referencia. Aparte del viceministro, también pasó por allí el ministro de energía y minas a saludar a los Apus. Se comprometió en asumir las riendas del anhelado Estudio Técnico para la remediación ambiental del Lote 8. Se ha dicho claramente que el estudio es un borrador y en ese punto se ha coincidido, la presentación fue un borrador. Los Apus, líderes comunales, han dicho que en 10 días se va a presentar nuestra propuesta.

Hemos quedado que para el 26 noviembre se realice una reunión técnica entre los técnicos de Feconaco y los del ministerio de energía y minas. Así consensuar puntos sugeridos por Feconaco y sopesar la propuesta que tiene el ministerio. Es un paso importante para que más adelante se inicie la esperada remediación ambiental.