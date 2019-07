“Lo grande está en no ayudar únicamente a los que te pueden ayudar”

Expresó el padre Walker Dávila Ríos, de la parroquia “Bagazán”.

Se le pudo ver en el auditorio del gobierno regional hasta donde acudieron los trabajadores del Hospital Iquitos por el 74 aniversario de ese nosocomio.

El padre es conocido a nivel internacional debido a que los días lunes, miércoles y viernes, con el apoyo de muchas personas, logra dar de comer a más de 50 personas necesitadas en el patio de la casa parroquial. Entre ellas, a varios consumidores de estupefacientes lo que ha generado controversia en alguna oportunidad.

“Pese algunos comentarios no muy buenos, nosotros seguimos trabajando por los más pobres y necesitados. Esto en base a una evangelización más integral de ayudar siempre a las personas. Y eso no es de ahora, en Medellín donde nos enseñaron a pensar en torno a la anunciación del evangelio que es una realidad integral. El hombre no es solo cuerpo, sino alma.

El mensaje de Jesús es que se debe ayudar a los más necesitados. No solo ayudar a los que te pueden ayudar. La paradoja del evangelio es que vayamos más allá incluso de nuestras comodidades. Mientras no haya eso, la religión no sirve para nada.

Hay más altura espiritual en dar que recibir, ayudar a pensar en lo que vive la sociedad, el mundo, nuestro país, es bueno cuestionar las cosas que pasan. En un diario nacional ha salido un reciente estudio sobre la honestidad, no puede ser que se vayan 17 mil millones de soles cada año en corrupción”, concluyó Walker.