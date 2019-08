“Lo correcto sería buscar a los miembros del directorio porque son ellos los que aprueban”

Declaró la gerente del Sub Cafae-Educación en referencia a la colocación laboral del hijo de una integrante del directorio en esa entidad.

Obra de mejoramiento del Sub Cafae está a cargo de Roque Rojas, tiene un costo de 400 mil soles.

La joven gerente CPC Ary Oliveira (28) dio a conocer que gana 10 mil soles al mes, también que el 31 de agosto 2019 concluye su contrato en el sub cafae de educación, dependiendo ya de los 10 miembros del directorio aprobar si continúa o no, o si la plaza pasa a concurso público.

Igual se le pudo entrevistar para aclarar la colocación como asistente de la sub gerencia de William Flores Lozano, técnico del Senati que antes laboraba en el centro recreacional del sub cafae (carretera Iquitos-Nauta) a lo que renunció, volviendo en el mes de marzo 2019 con un sueldo de 2,500 soles a laborar en el local ubicado en la Av. Mariscal Cáceres.

La gerente Oliveira, respondió, así como también por los 400 mil soles que gastarán en el mejoramiento del local principal, obra a cargo de Roque Rojas, quien hace poco hizo unos baños pequeños en la oficina de planeamiento de la dirección regional de salud.

“El Sub Cafae es una institución privada donde no podría haber nepotismo. Porque si hablamos del tema acá hay trabajadores desde hace muchos años qué en su oportunidad, en otras gestiones en algún momento habrían sido apadrinados por miembros del directorio.

Lo correcto es buscar a los miembros del directorio porque son ellos quienes aprueban. Willy Flores Lozano, entró en marzo. No puedo decir si ha cometido errores o no, es un profesional que necesita superarse. Es técnico del Senati y está como asistente del sub gerente”, respondió.

¿Su gestión concluye este 31 de agosto, la renovación del cargo depende de los miembros del directorio, quizá hubo compromiso con la mamá del joven Glenda Lozano, ya que ella representa al Sutep en el directorio?

-El directorio es quien decide, ellos son autónomos frente a las acciones que se puedan tomar. La gerencia ejecuta los acuerdos que ellos realizan en reunión privada. La confianza que si me devuelven ellos lo decidirán en su momento. Sí, mi contrato es hasta el 31 de agosto. Como profesional no he tenido ningún antecedente que me hayan involucrado en robo o algo así. He trabajado honestamente y con la frente en alto, estoy por mi esfuerzo, he llegado para intentar mejorar esta institución.

¿Se dijo que la habría propuesto el director regional de educación?

-La propuesta para la designación sale del directorio, no podría decir si fue del director Luis Pinedo, sé que en directorio se propone a varios profesionales y por decisión se da la confianza a determinado profesional, esta vez fui yo. No voy a negar que tengo amistad con Luis Pinedo, pero más que amigos yo soy una persona profesional y me siento capaz de gerenciar esta institución por el bienestar de los docentes.

No estoy por tinte político porque acá no decide el gobernador, sino el directorio del sub cafae, los representantes de los sindicatos.

Finalmente ¿a cargo de quien está la obra del mejoramiento de la infraestructura del sub cafae?

-Se convocó por la necesidad de mejorar el local actual ya que el ministerio de trabajo en el reglamento dice que los trabajadores tienen que trabajar en ambientes sanos, adecuados, si no hay sanciones. En el bazar donde hay alimentos perecibles había percances ya que algunas ratas se meten y sacaban el arroz, etc. Era algo insalubre. Eso fue observado.

Quien está a cargo de la obra es Roque Rojas, el monto es de 400 mil soles. Las obras deben concluir hasta el mes de noviembre. Lo que queremos es que la institución mejore en infraestructura y calidad de atención.