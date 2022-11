Vecinos de Villa Disnarda y Progreso se vieron afectados



Los vecinos de los asentamientos humanos Villa Disnarda y Progreso del distrito de San Juan Bautista, dieron a conocer las constantes inundaciones que afectan sus calles y viviendas a consecuencia de las fuertes lluvias que se registraron durante esta última semana en la ciudad.

Luego de varios días de inundaciones, fue la mañana del viernes, que el agua no solo afectó sus calles, sino también sus viviendas, por eso varios moradores tuvieron que pasar parte de la madrugada sacando el agua del interior de sus casas.

“tuvimos que pasar con los baldes en la mano durante toda la madrugada. El agua no dejó de entrar a nuestras casas. No pudimos descansar y esto pasa cada vez que llueve fuerte en esta parte” comentó un vecino.

Por otra parte, los moradores aseguraron verse afectados al intentar salir de sus casas con dirección a la avenida Participación para dirigirse hacia sus centros educativos o trabajo. “Tengo que llevar mis zapatos aparte, para a la salida ponerme y poder llegar a mi trabajo” dijo un morador.

La ciudadana Isabel Ríos, comentó que ella tuvo que hacer un muro en la puerta de su casa de casi 50 centímetros para evitar que el agua ingresé a su vivienda, pero pese a sus esfuerzos la humedad filtra sus paredes, por lo que junto a sus hijos tienen que desaguar su vivienda.

Para los afectados vecinos, el problema se debe a la falta de descolmatación de los caños, que se encuentran casi al nivel de sus calles, asimismo, consideran que la basura bloquea el normal recorrido de las aguas en el sector.

Pidieron que la próxima autoridad distrital o regional, realice gestiones para mejorar el normal recorrido de las aguas servidas de la zona, para evitar futuras afectaciones que generan preocupación a más de 500 familias. (K. Rodriguez)