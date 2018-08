Así lo dio a conocer Carmen López, del Área de Apoyo al Interno del

Gobierno Regional de Loreto.

Al parecer, la noticia les cayó a muchos como un balde de “agua helada”, respecto a que el INPE decidió que se traslade a 29 internos de Iquitos al penal de Yurimaguas.

“Se ha registrado una “lanchada”, así le denominan cuando hay esos traslados de penal a otro penal. El INPE lo hace por medidas de seguridad, algunos son de mayor peligrosidad, otros porque se portan mal reiteradas veces al interior del centro penitenciario. El INPE lo hace hasta que el interno se rehabilite”, declaró López.

De otro lado, contó que estuvo haciendo una pasantía por varios penales de la región oriente. “A invitación del INPE, a fines de julio estuve visitando los penales de Yurimaguas, Tarapoto, Moyobamba, Juanjuí, Chachapoyas. He dialogado con algunos internos que son de Loreto, hay el caso de uno que ya cuenta con sentencia y no puede retornar a Iquitos porque el INPE no cuenta con presupuesto. Por ello es que se están haciendo los trámites correspondientes.

Me llamó el director del penal de Chachapoyas para indicar que hay un grupo de internos que estarán retornando previa evaluación, esto para que estén cerca a sus familias, sus hijos. También se está coordinando el tema de las video conferencias”, contó.