“Llegaron porongos de Kits de Agua a Manseriche, pero sin agua y ahora están de adorno”

Expresó el subprefecto de Manseriche, Rufino Chumpi, en cuanto a materiales enviados, se supone, para remediar la salud.

Maltratada por el derrame petrolero que se produjo en esa zona.

¿Por qué ocurrirán esas cosas? La verdad que no se entiende, no se puede comprender. Hubo un derrame de petróleo en el distrito indicado, a través del Consejo Regional se sacó una resolución para que se haga una excepción al procedimiento y se pueda adquirir de manera directa los Kits de Agua y el transporte de los mismos hasta la zona afectada.

Los moradores lógicamente al escuchar que les llevarían Kits de Agua, supusieron que eran bidones con agua para palear la necesidad urgente ya que no podían recoger de la quebrada acostumbrada, puesto que también estaba totalmente contaminada.

La indignante sorpresa es que llegaron en lancha los Kits de Agua, pero eran porongos vacíos que luego fueron repartidos. Así lo ha dado a conocer el propio subprefecto de ese distrito, quien llegó a la reunión convocada por la Prefecta de Loreto a fin de evaluar el preocupante tema de la tala y minería ilegal.

“Hemos venido y acá nos damos cuenta que los oficios con los daños que causan esos taladores debemos enviarlos a la policía de San Martín, nosotros lo hacíamos acá (Loreto) y no había respuesta. Por eso la gente creía que no actuábamos, ahora ya sabemos a dónde dirigirnos, a fin que actúen y disminuya la tala y minería ilegal.

¿Y qué nos puede decir en cuanto a los Kits de Agua entregados por emergencia debido al derrame petrolero, les sirvieron?

-Lo malo que ocurrió y de ahí que hubo muchas quejas del pueblo, es que llevaron los kits de agua, pero eran porongos vacíos. Los kits no tenían agua ni siquiera para que la gente tome una semana o un mes, eran bidones vacíos, entonces qué sentido tenía llevar algo vacío frente a la emergencia de la falta de agua limpia para tomar.

La gente los tiene en sus casas y decía, ahora cómo hacemos con el agua, de dónde sacamos si la de acá está contaminada, qué hacemos con estos porongos vacíos. Así que empezaron a ver algunos puntos, o chorrera de dónde sacar.