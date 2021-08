Llegada de la variante Delta a Loreto se aproxima tras reporte de primer caso en San Martín

Asegura Carlos Calampa, director regional de salud de Loreto.



El primer caso reportado de la variante Delta de la Covid-19 en la vecina región San Martín encendió las alarmas del sector salud en Loreto. Ante ello, el director regional de salud de Loreto, Carlos Calampa, aseguró que los primeros casos positivos en la región ya no deberían tardar en aparecer.

El médico afirmó que el alto tránsito de pasajeros entre ambas regiones no solo hace inevitable que la variante Delta no ingrese a la región Loreto, sino que podría acelerar su llegada en comparación de la última proyección que había realizado la Dirección Regional de Salud (Diresa), que estimaba el primer caso para septiembre de este año.

“Es probable que la variante Delta llegue antes de lo que teníamos programado”. Declaró Calampa ayer por la mañana, mientras que este 9 de agosto afirmó que el ingreso de la variante Delta a Loreto estaba previsto para el próximo mes. Además, en esa ocasión indicó que la cantidad mínima de fallecidos estimada es de 650, mientras que en el peor de los casos la cifra asciende a 1688 defunciones.

Por otro lado, aseguró que se realizarán acciones para identificar posibles casos positivos a la variante Delta y para aumentar la capacidad de respuesta del sector salud en la región. “Ante esta situación, tenemos que tomar todas las medidas para tener un plan, no solo en Alto Amazonas, sino en Contamana (Ucayali) y otras provincias”. Declaró.

De acuerdo al último reporte del avance de la vacunación contra la Covid-19 publicado por la DIRESA Loreto: Al 19 de agosto la cifra de vacunados con al menos una dosis en Alto Amazonas (provincia cercana a la región San Martin) es de 16 mil 503 personas. Mientras que la cifra de ciudadanos con ambas dosis se registra en 10 mil 554. Sin embargo, la brecha es aún de 73 mil 544 personas que aún no recibieron ninguna dosis, las mismas que quedan totalmente expuestas ante la llegada de la variante Delta. (A. Padilla)