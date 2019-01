Turba de vecinos le dejaron desnudo

No tuvo suerte de huir. Una enardecida turba de vecinos capturaron a un presunto ladrón, luego de sorprenderlo dentro de una vivienda. El hecho ocurrió cerca de las 10 de la noche del último jueves, en un inmueble, ubicado en la urbanización Río Mar, en el distrito de Belén.

Fue la propietaria del inmueble que se percató que el avezado delincuente se encontraba dentro de su casa. Fue entonces que gritó y pidió auxilio a sus demás familiares, quienes de inmediato salieron en defensa de la mujer, redujeron al sujeto y lo llevaron a la calle.

Una vez fuera, los agraviados llamaron a sus demás vecinos, quienes al ver al presunto ladrón, no escatimaron absolutamente nada y le propinaron golpes de puño y patadas.

No contentos con eso y debido a los constantes robos en esta urbanización, los pobladores optaron por no llamar a la policía en su momento.

La enardecida turba se ensañó contra del hampón, a quién le desnudaron por completo y tras amarrarle en un poste de alumbrado público, hicieron justicia con sus manos.

Minutos después, llegó personal de la Policía Nacional del Perú, quienes rescataron al sujeto, le pusieron en el patrullero y le trasladaron hasta la comisaría del sector, donde quedó en calidad de detenido. (C. Ampuero)