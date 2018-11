Luego de arrebatar cartera de su víctima

Un menor de edad fue linchado y castigado por una enardecida turba de vecinos, luego de haber arrebatado la cartera de una jovencita.

El hecho ocurrió por inmediaciones de la avenida La Participación con carretera Iquitos-Nauta, en el distrito de San Juan Bautista.

Al momento del arrebato, el menor se encontraba en compañía de sus cómplices, quienes le dejaron abandonado y se dieron a la fuga a bordo de un motocarro.

Fueron dos mujeres quienes agarraron a cachetadas al sujeto y no contentas con eso, le agredieron con un cable de luz eléctrica por todo el cuerpo, para finalmente atarle y entregarle a la policía que le trasladó a la comisaría de sector, en calidad de custodia.

Los vecinos que viven por este sector de la carretera, se mostraron complacidos por este acto de justicia popular que hicieron contra el adolescente de 16 años, pero a la vez se sintieron apenados por la situación en la que había sido capturado el muchacho y por la forma cómo le estaban agrediendo.

“La verdad que se tenía que llegar a esto, ya estamos cansados de tantos robos y asaltos y nuestras autoridades no hacen nada para paliar en algo esta situación. Ahora capturamos a un sujeto, pero lamentablemente se trataba de un menor de edad, que arrastró a su víctima por el pavimento para robarle su cartera ¿Dónde están los padres de este chico? él a esta hora debería estar estudiando, pero no, ahora está delinquiendo y mañana más tarde va a ser un prontuariado y avezado hampón, si las autoridades no ponen mano dura a este flagelo, vamos a tener que lamentarlo”, expresó un padre de familia. (C. Ampuero)