Postula para ser elegido alcalde de la provincia fronteriza del Putumayo.

El candidato prioriza en su Plan de Trabajo combatir la anemia y la desnutrición infantil con las brigadas de salud.

Un profesional médico que decidió contribuir con su pueblo desde la tribuna más amplia, porque ya lo hizo con éxito desde su responsabilidad como médico jefe del Centro de Salud de El Estrecho, en la provincia del Putumayo. Se trata de Lido Soto, quien postula por la agrupación 1000 para ser alcalde 2019-2022 y se perfila como favorito en estas elecciones.

Es interesante recordar la trayectoria exitosa como gestor del médico Lido Soto, cuando se desempeñó como médico jefe del Centro de Salud de El Estrecho desde agosto del 2012 hasta el 2016.

Varios hechos lo califican para ser autoridad edil por la gran capacidad de gestión que demostró es lo acontecido en la micro red Putumayo, ante la exclusión del nombramiento a los trabajadores. El líder y candidato del 1000 en el Putumayo recuerda: “Ni la dirección regional de Salud, ni el gobierno regional, ni la ministra de ese entonces nos pudo solucionar”.

De ninguna manera se dieron por vencidos y emprendieron una gestión difícil, pero nada imposible con capacidad de gestión y sólida preparación profesional. “Tuvimos que acudir al Congreso que sacó una ley para que nosotros en esta zona de frontera nos pudiéramos nombrar entre técnicos y profesionales como obstetras y odontólogos. Esa fue la ley especial que gestionamos, para que se puedan nombrar los profesionales de Salud del Putumayo, olvidados por los gobiernos de turno”.

Otras gestiones más saltantes son la electrificación de diez centros de salud que estuvieron a cargo del médico jefe Lido Soto. “Se trató de ahorrar de una asignación para limpieza y se compró paneles solares con baterías secas y tenían 24 horas de luz. Esto se ha perdido, ya no tienen porque la batería se venció y no la renovaron. Antes se hacía con gestión, con el presupuesto y no se estaba esperando”.

Es interesante resaltar la instalación de una balsa flotante con un tópico con medicinas básicas para recibir a los pacientes y los deslizadores estaban listos con la gasolina para acudir a una emergencia. “Esto también se perdió, no lo supieron mantener. En la balsa hasta se atendió un parto de emergencia, que a las justas llegó una señora”.

Con humildad y con la razón de los resultados, el candidato para alcalde de la provincia del Putumayo señaló otra de sus gestiones exitosas al centro de salud que “ahorita se ha construido por un monto de 21 millones 500 mil soles, es una gestión que dejamos con el perfil aprobado y la licitación, se sentó la base para la ejecución”.

Son hechos que hablan por sí solos de la calidad humana y profesional de un candidato que no es perfecto, pero que ha demostrado resultados exitosos en las acciones que emprendió y es sumamente importante resaltar que en su Plan de Trabajo está en primer orden, el combate contra la anemia y la desnutrición infantil con constante apoyo a las brigadas de salud.

También es una prioridad académica la creación de una sede de la UNAP empezando con las facultades de Enfermería y Educación; asimismo, un centro preuniversitario donde asistirán jóvenes postulantes de las comunidades que tendrían las facilidades de una casa tipo albergue.

Lido Soto, señaló que en su Plan de Trabajo están gestiones como la creación del Centro de Rehabilitación Municipal, para personas de la tercera edad y embarazadas, la modernización y construcción de puestos de salud, instalación en los caseríos de botiquines comunales. “Hay mucho más en nuestro plan de trabajo donde priorizamos acciones de salud y educación, porque son la base del desarrollo que tanto anhelamos, en armonía con la naturaleza”.

Como parte de la campaña proselitista pronto esta semana estará viajando por los pueblos del alto y bajo Putumayo, hasta donde reafirmará sus compromisos con el Plan de Trabajo presentado para el desarrollo de la provincia del Putumayo.

(DLM/Nota Publicitaria)