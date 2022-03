Anuncian el envío de una comisión de representantes indígenas ante la militarización del Lote 95.



Ayer por la mañana durante una conferencia en el local de la Organización de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), los dirigentes y asesores indígenas anunciaron el envío de una comisión al Lote 95 para buscar menguar la tensión en la zona luego de la llegada de efectivos policiales de la DINOES y de la Marina de Guerra.

Como se recuerda, el pasado lunes el Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que se informaba que él Gobierno del presidente Castillo enviaba personal de la policía y la marina a la zona para desactivar la plataforma de lucha indígena y restablecer la actividad petrolera en el Lote 95. Además, que se catalogó de inviable a las demandas de los pueblos originarios y se señaló que existen grupos beligerantes detrás de estos pedidos.

Ante ello, Diario La Región se puso en comunicación con el dirigente James Pérez, presidente de la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Bajo Puinahua (AIDECOBAP) y el asesor indígena José Fachín; quienes rechazaron el accionar del Gobierno y afirmaron estar próximos a viajar a la zona como parte de la comisión de representantes nativos amazónicos.

Por su parte, James Pérez consideró que esta acción que se evidenció el pasado lunes con el intento de desbloquear el flujo de barcazas petroleras por el río Puinahua, ha sido una demostración de que el Estado no busca dialogar con los pueblos originarios, sino “imponer y reprimir”, que son actitudes antidemocráticas.

Además, opinó que existe un total desconocimiento por parte del ministro del Interior Alfonso Chavarry, al catalogar de inviables las demandas de una plataforma de lucha que está reconocida bajo Decretos Supremos (N° 145-2020-PCM, N° 139-2019-PCM)

Del mismo modo, criticó que el presidente Castillo, quien obtuvo el apoyo de los pueblos indígenas durante la segunda vuelta electoral, no haya materializado sus propuestas. “Castillo siempre se ha autodenominado del pueblo, y el pueblo no puede reprimir al pueblo. Entre lo que dice y hace hay mucha contradicción; nos ha decepcionado enormemente”.

Del mismo modo, el asesor José Fachín lamentó que el Ministerio del Interior haya emitido un comunicado señalando que existen grupos beligerantes detrás de sus demandas. “Esto responde a un desconocimiento y la mediocridad de este ministro en tratar de justificarse para poder poner el orden, pero se tiene que poner orden en un país democrático respetando los derechos de los pueblos”.

Fachín precisó que los indígenas siempre están dispuestos a socializar y dialogar las agendas de desarrollo, pero que el Gobierno ha agotado la paciencia de los pobladores al incumplir sus compromisos. Aún así, indicó que no descarta que se flexibilicen las medidas para devolver la tranquilidad a la zona.

Asimismo, comentó que existe un gran temor por parte de los pueblos al recordar los hechos de violencia entre efectivos policiales e indígenas que se dieron en agosto de 2020, cuando 3 nativos kukamas resultaron muertos de bala. Ante ello, indicó que con la comisión de técnicos y dirigentes se espera que la situación de tensión de paso al diálogo, pero respetando el derecho de los pueblos indígenas amazónicos. (A. Padilla)