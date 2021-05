Licitaciones en Electro Oriente con cuestionamientos

Por Luis Ramos

El equipo de Contraluz Tv., liderado por el periodista Luis Ramos, presenta indicios de corrupción que se vendrían presentando en algunas licitaciones ofertadas por la empresa Electro Oriente. En esta oportunidad presentó la convocatoria por Concurso Público Nº 3-2021-EO-L-1, “Servicio de Transporte Terrestre y Fluvial de Combustible Diésel B5para la Central Térmica de la Ciudad de Iquitos y las Centrales Térmicas de los Servicios Eléctricos de Loreto”, con fecha 16 de marzo del 2021.

A esta cita se presentaron siete postores, de las cuales luego de una revisión de documentos por parte del Comité de Selección integrado por la Abog. Sandra Maritza Álvarez Ríos – Presidente Titular, el CPC Roberto Román Salazar Orbe – 1er Miembro Titular y la Lic. Gladys Martínez Kahn, 2do Miembro Titular, quedaron seleccionados solo cuatro.

El Consorcio Electro Transporte con una oferta de 5,499,390 soles, Rio Santo EIRL con 5,287,776 soles, Agencia de Transportes y Servicios Generales JessMara EIRL con una oferta de 5,374,668 soles y el Consorcio STS y SEA con 5,239,749.60 soles.

En una segunda y “minuciosa evaluación”, la fotografía quedas de la siguiente manera:

CONSORCIO STS Y SEA.: Cumple con los requisitos de calificación requeridos en el numeral 3.2 de las Bases Integradas, por lo que se da por calificada la oferta.

RIO SANTO EIRL: No Cumple con los requisitos de calificación, por no contar con Registro de la Dirección General de Hidrocarburos o Ficha de Registro de Osinergmin vigente de las unidades de transporte (camiones cisternas). Asimismo, no acredita la tarjeta de propiedad o documento donde se verifique la propiedad de las barcazas y la antigüedad de las mismas. Finalmente, el supervisor propuesto no acredita experiencia en los campos propuestos.

AGENCIA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES JESSMARA EIRL No Cumple con los requisitos de calificación. Las 04 cisternas propuestas, se puede evidenciar en las tarjetas de propiedad, que las mismas tienen una antigüedad mayor a 07 años desde su fabricación.

CONSORCIO ELECTRO TRANSPORTES: Cumple con los requisitos de calificación. por lo que se da por calificada la oferta. A pesar que el postor no acreditó que las unidades de transporte tengan GPS, sin embargo, por el Principio de Eficacia y Eficiencia se consideró que las cisternas y barcazas cuentan con GPS por ser estos de carácter obligatorio por parte de Osinergmin. Ahhhhh..,

Cómo? ¿Qué cosa? La ley del embudo, para unos anchos y para otros angosto.

¿Quién es el padrino de este consorcio para que sea pasado por alto tal requisito, del GPS en las barcazas para darlos por hechos? ¿Acaso se fueron a supervisar las barcazas?

A Rio Santo y Jess Mara en les invalidaron su participación por temas similares o de igual repercusión, no les dieron la ventaja del principio de eficiencia y eficacia. No para ellos no hay flexibilidad. Simplemente los integrantes del Comité de Selección descalificaron al segundo y al tercero lugar para que Electro Transporte, que estaba en cuarto lugar y con el más alto precio suba al segundo lugar, con eso tenga opción de observar el concurso.

A ver, a ver, pregunta de fácil lectura: ¿Quién o quiénes están detrás de Electro Transporte para que un Comité de Selección tenga ese nivel de flexibilidad?

Al parecer los órganos de control de esta empresa loretana que está bajo la supervisión del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE, no están funcionando. El Órgano de Control Interno – OCI, no está realizando su función, los integrantes de los Comités Seleccionadores, tampoco, menos el Gerente General.

P.D: El equipo de Contraluz acudió a las instalaciones de ELOR para solicitar la versión de la empresa. Sin embargo, nos la negaron. Seguiremos insistiendo.