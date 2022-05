El público podrá visitar el stand del Proyecto Especial Bicentenario del 15 al 22 de mayo.

También habrá conversatorios con invitados especiales y se entregarán libros a instituciones públicas de la ciudad.



Con una propuesta variada que incluye libros, cuentos, mini documentales y cortometrajes de contenido amazónico, el Proyecto Especial Bicentenario del Ministerio de Cultura estará presente en la primera Feria Internacional del Libro (FIL) de Iquitos, región Loreto, que se desarrollará entre el 15 y 22 de mayo en la plaza de Armas de la ciudad.

Si bien todas las publicaciones editadas por la Biblioteca Bicentenario estarán disponibles al público en el stand del Ministerio de Cultura, los días lunes 16 y martes 17 se realizarán actividades especiales como conversatorios, presentaciones de libros y proyecciones audiovisuales que serán comentadas por invitados especiales de nuestra Amazonía.

El lunes a las 9:45 a.m., se llevará a cabo la lectura de los cuentos amazónicos Manos de Ángel y Llarocó, que forman parte del libro Nuestros Relatos, con la participación de su autor Elvis Panduro. A las 10:30 a.m., se proyectará dos episodios de la serie de minidocumentales Ama/Zonas, del Proyecto Especial Bicentenario y Bufeo Producciones, sobre el legado del arte amazónico para reflexionar sobre el aporte cultural de la Amazonía en los últimos doscientos años.

Luego, a las 11:15 a.m., los asistentes podrán escuchar el cuento Cayapo, el cazador del autor amazónico Róger Rumrrill, publicado en 1992, en la voz de Juana Medina, integrante del programa de Abuelas y Abuelos Cuentacuentos de la Casa de la Literatura Peruana. También oirán otros cuentos de la serie de audiolibros infantiles y juveniles Abreorejas. La jornada cerrará con la noche de cortos amazónicos y la proyección de diversas producciones, entre ellas Aents (gente en awajún), ganadora del concurso de Cortometrajes del Bicentenario.

Al día siguiente, a las 11:15 a.m., se presentarán los ensayos El indígena en el siglo XXI, de Rember Yahuarcani; y Carta a mi padre, de Danny Nugkuag, sobre la realidad amazónica, de la serie de dos volúmenes de Ensayos desde la pandemia. Y, a las 2:45 p.m., el cómic Abram Calderón. Memoria y violencia para un líder asháninka de la serie Maneras Peruanas.

Cabe señalar, que los asistentes a las presentaciones de los libros del Proyecto Especial Bicentenario recibirán de manera gratuita ejemplares impresos. Además, el lunes 16 a las 9 y 11 a.m., se entregarán libros a la Biblioteca de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y a la Biblioteca Municipal de Maynas, respectivamente; mientras que el martes 17, a la Asociación Cultural Miguelina Acosta Cárdenas.

La FIL Iquitos es impulsada por el Gobierno Regional de Loreto, la Municipalidad de San Juan Bautista y la Asociación Cultural Javier Heraud. Tendrá presentaciones de libros, recitales de poesía, homenajes, talleres, mesas redondas, conferencias, charlas, proyecciones cinematográficas, cuentacuentos y shows artísticos y culturales. Esta edición rinde homenaje al escritor loretano Gabel Sotil García.