Librerías Crisol, por el Día del Niño, apuesta por juguetes educativos y de óptima

Por el día del Niño, Librerías Crisol presenta diversos juguetes y juegos para educar, de forma divertida, a los niños en casa calidad para el desarrollo de las habilidades en los niños

Desde el 9 al 15 de agosto, estará vigente la promoción de 3×2 en todo juguetes,

títulos infantiles y títulos de Harry Potter.



El impacto de la pandemia por la COVID-19 en los niños y niñas ha sido significativo, ahora no pueden reunirse para jugar, interacción que les permite aprender acerca del mundo que los rodea, y por ahora, el relacionarse con otros niños a través del juego resulta sumamente difícil, debido al distanciamiento social y físico. No obstante, la creatividad de los padres no tiene fin y que los niños se encuentren -por ahora- en casa, no significa que no puedan divertirse y, al mismo tiempo, aprender.

Por ello, en Librerías Crisol -retail especializada y dedicada a la venta de libros y artículos de entretenimiento cultural- apuestan, en el Día del Niño, por juguetes educativos y de óptima calidad para el desarrollo de las habilidades en los niños y que toda la familia se involucre en ello.

Es así como se forma la alianza con la marca Mideer, con el objetivo de lograr la motivación de los niños, para que descubran sus habilidades e impulsar su imaginación, a través del juego.

Actualmente, el portafolio de Mideer incluye diferentes colecciones de rompecabezas para niños desde 2 años, kits de origami y juegos de mesa, en los que destaca el diseño artístico: