“Le pagan a un médico por 350 horas, o sea, vive en el hospital regional”

Expresó ante la directora la consejera Janet Reátegui.

También se pronunció sobre el funcionario de logística que vive en ambientes de proveedores.



La consejera habló del tema del médico ante la directora, pero no hubo una respuesta contundente respecto a qué médico se le pagaba así y por qué. Fueron varias interrogantes hechas a la directora y pocas respuestas puntuales.

“Trabajadores se han quejado de que hay médicos que cobran adicionales, pero sin ejecutar horas de trabajo y uno supera las 350 horas. ¿Acaso vive en este hospital? Ni tiempo de ir a su casa tiene. Les pagan más de 15 mil soles” dijo.

No le ha sabido responder en cuanto a por qué sacaban a CAS con años, para entrar nuevos…

-En realidad eso preocupa. Ha dicho que por Decreto nuevamente se les va a contratar, entonces los nuevos tendrían que salir. Hay un nuevo informe técnico (Decreto) 083-2021 que le faculta a que vuelvan los contratados Cas- locadores.

De otro lado. ¿Qué opina del funcionario de logística que vive prácticamente en ambientes de proveedores? -Eso no es novedad, está dándose en todas partes, se reúnen. El hecho de que el mismo servidor de logística esté en ese plan, es muy lamentable. Esperamos que en la primera sesión del consejo (mañana jueves) nos aclare esa situación, se le está citando.