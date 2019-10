“Le maté en defensa propia, sino estaría tres metros bajo tierra”

Dijo asesina confesa de músico colombiano

Con una tolla que le tapaba el rostro, Nelly Cecilia Acosta Egúsquiza (40), fue internada en el penal de mujeres por nueve meses, la tarde de ayer. La investigada que fue trasladada a bordo de un patrullero de la comisaría Iquitos, sostuvo que acuchilló a su pareja Álvaro Luis Vega Gamarra (29) de nacionalidad colombiana, en defensa propia.

“Sí, fue en defensa propia, si yo no me hubiera defendido, yo estuviera muerta ahorita, bajo tres metros, yo me defendí”, insistió. Y raudamente fue ingresada al centro penitenciario en compañía de dos agentes policiales.

Fue en estricta reserva, en el juzgado de procesos inmediatos a cargo del magistrado Julio César Modesto Dávila, en donde se llevó a cabo la audiencia contra Acosta Egúsquiza, quien es investigada por el presunto delito contra homicidio simple contra Vega Gamarra, natural de Colombia. Por lo que el juez, emitió una resolución, declarando fundada 09 meses de prisión preventiva, contra la investigada, quien fue recluida en el establecimiento penal de mujeres.

Como se recuerda, la víctima era músico colombiano, fue acuchillado por su pareja en un departamento del segundo piso donde funciona el local “El templo vallenato”, ubicado en la tercera cuadra de la calle Raymondi en el distrito de Iquitos.

La presunta homicida quien cegada por los celos se habría ensañado en contra de su conviviente, el ciudadano colombiano, a quien le asestó una cuchillada a la altura del pecho.

Según contaron los testigos, la mujer le habría celado al colombiano, porque un grupo de chicas se habrían acercado delante de él, mientras tocaba el acordeón en dicho local de baile.

Esto no habría sido del agrado de Cecilia, que una vez terminado el evento, subieron al segundo piso y en su departamento comenzaron a discutir, terminando la misma en tragedia. En la audiencia, asistió un gran número de ciudadanos de nacionalidad colombiana, quienes exigían justicia para que este crimen no se quede impune.

(C. Ampuero)