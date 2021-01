Le apuñalan por una gorra

Hecho ocurrió tras salir de fiesta y no respetar el toque de queda



Hasta la sala de emergencia del hospital “César Garayar García”, fue llevado Luis Armando Cenepo Bardales (22), el mismo, que según sus familiares fue acuchillado en el brazo izquierdo.

El enfrentamiento ocurrió con otro sujeto luego que le intentara quitar su gorra, tras salir de una fiesta en donde aparentemente no respetaron el toque de queda. El hecho ocurrió el lunes en horas de la madrugada, en un inmueble, ubicado en los cruces de las calles Libertad con Próspero.

Los familiares del herido, tras enterarse del lamentable hecho, lograron identificar al sujeto que acuchilló a Luis Armando, el mismo, que fue identificado como Yoshi Martínez Mermao (18).

“El estado de salud de mi sobrino es delicado, el delincuente intentó robarle su gorra y como no se dejó, éste saco un cuchillo de mesa de aproximadamente 25 cm y le clavó en el brazo izquierdo, comprometiéndole algunas arterias y tendones. Queremos justicia, que este caso no quede impune y que este sujeto pague por lo que le ha hecho a mi sobrino”, sostuvo la tía de Cenepo.

Se supo que el caso fue denunciado en la comisaría de Belén, los familiares del agraviado esperan que el proceso continúe y se castigue ejemplarmente a este sujeto que casi se lleva la vida de Luis Armando Cenepo.

(C. Ampuero)