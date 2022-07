Desconocidos destruyen propiedad privada y secuestran a propietario en su terreno del km 2.5 de la carretera Iquitos-Nauta

Además les ataron de manos y pies y atentaron contra tres niños



Toda su vida pasó en contados minutos por su mente. Al verse en una situación completamente crítica junto a sus guardianes y tres menores de edad, José Luis Sáenz Bocanegra, hizo una denuncia formal y pública a la vez, de amenaza de muerte con arma de fuego y secuestro del cual fue víctima el último viernes 08 de julio cuando se encontraba en su terreno ubicado en km 2.5 de la carretera Iquitos-Nauta.

En declaraciones a este diario, Saenz Bocanegra, sostuvo que los hechos ocurrieron cerca de las 10:45 de la noche del día viernes último. El agraviado se había trasladado hasta su terreno ubicado en el kilómetro 2.5 de la carretera Iquitos-Nauta. En lugar se encontraba junto a su guardián, quién también fue amenazado de muerte por un grupo de invasores. “Me fui a dejarle algunos víveres, unos materiales que necesitaba y repentinamente ingresaron aproximadamente 20 personas fuertemente armadas, disparando a quemarropa y contra quienes se cruzaban en su camino. Nosotros al vernos en esta situación, tuvimos que arrojarnos al piso para salvaguardar nuestra integridad. Esto hizo que de inmediato ingresen a la vivienda en dónde nos encontrábamos. No amarraron y nos golpearon. Sacaron a la esposa de mi guardián y a sus menores hijos golpeándolos y posteriormente empezaron a saquear todo lo que pudieron”, contó Sáenz Bocanegra.

El propietario de estos terrenos, poco o nada pudo hacer, para evitar esta situación. No solamente corría peligro su vida, sino también la de los padres de los tres menores que se encontraban durmiendo sobre un colchón de dónde fueron desalojados violentamente por los invasores.

“Para esto nos tenían encañonados. Apuntándonos con más de un arma. Como le digo eran aproximadamente entre 15 o 20 personas. Todo esto sucedió de una manera muy rápida. Me despojaron de mis bienes personales, de mi billetera, mi celular; todo todo lo que podía tener, las zapatillas, incluso me dejaron descalzo. Lo mismo sucedió con mi guardián, el tenía su motocar, le robaron el motocar, robaron un furgón. Desmantelaron la casa, llevaron cocina, balón de balón de gas, llevaron machetes, shindaywas. Todo lo que pudieron llevar. Teníamos árboles frutales, teníamos aves, una piscigranja y ahora no hay nada, lamentablemente no hay nada. Porque todo han quemado, han macheteado, han llevado hasta la última calamina, el último clavo que han podido encontrar se han llevado. Y si han dejado el piso es porque no pueden llevarlo. Después de eso nos han tenido aproximadamente una hora o dos horas secuestrados y ya viendo que no había nada más que robar comenzaron a robar las partes de mi vehículo, se llevaron todo lo que pudieron del interior de mi camioneta, se llevaron la computadora, la radio, se llevaron parte de algunos bienes que tenía dentro, no podíamos hacer absolutamente nada porque estábamos amarrados y encañonados”, contó completamente indignado y preocupado a la vez.

La intención de estos invasores era disparar al propietario de este terreno pero milagrosamente el arma se trabó y no lograron su cometido. “Gracias a Dios no funcionó, no salió el disparo. Esto hizo que yo esté acá pudiendo declarar”, expresó.

José Luis viene exigiendo a las autoridades garantías para su vida y para la de su familia. El dueño de estos terrenos supone que ante estás declaraciones podría haber represalias en su contra. “Exijo que las autoridades competentes tanto la policía, el Ministerio Público, hagan las gestiones que correspondan ante hechos que son reales, que están viéndose. Nosotros somos propietarios tenemos documentos que avalan, que no solamente mi generación, sino que generaciones anteriores hemos sido propietarios de estos terrenos. Necesitamos que las autoridades accionen para que nosotros podamos recuperar nuestros terrenos, recuperar todo lo que nos han robado. Y hacer que toda esta gente, que todos estos delincuentes vayan a la cárcel y paguen por todo los daños que están ocasionando y no solamente son daños materiales, sino también son daños físicos. Ya hubo muertes en la carretera Iquitos-Nauta justamente por estos invasores. También hubo muertes en el eje carretero Santo Tomás por la misma situación. Señores no podemos vivir en tierra de nadie. No podemos estar pidiendo favores ni nada por el estilo. Acá existen las leyes, existen autoridades, que tiene que hacerse presentes. Eso es lo que exijo”, sostuvo Sáenz Bocanegra.

Las invasiones aparte de los robos y asaltos se ha vuelto una constante en nuestra ciudad. Se espera que las autoridades actuales tomen cartas en el asunto y que los candidatos tengan una propuesta para poder combatir este flagelo, que poco a poco, también va ganando terreno, en esta mal llamada “isla bonita”.

(C. Ampuero)