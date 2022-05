Progenitora fue rescatada por serenos de Belén



Le golpeó porque no le quiso servir su almuerzo. Una mujer quien fue identificada como Ana López Trujillo de 28 años de edad, fue rescatada por los serenos de Belén cuando deambulaba por la calle tratando de escapar de su agresor y buscando la manera de llegar hasta la comisaría para poner su denuncia.

Según la agraviada, su iracundo conviviente quién fue identificado como William Rengifo Culqui de 40 años, llegó en aparente estado de ebriedad, hasta su domicilio, ubicado en la calle Alcides Carrión, en el distrito de San Juan.

Con voz prepotente y amenazadora le exigió a su mujer que le sirva su almuerzo. Ante esta situación, la agraviada le respondió que no le iba a servir absolutamente nada, porque no había dejado ni un sol para que prepare la comida.

Esta respuesta enfureció al sujeto, quien sin importarle absolutamente nada le propinó golpes de puño y patada en el rostro y en el vientre a la madre de familia.

La mujer logró escapar de su agresor y salió corriendo a la calle para pedir auxilio. Fue entonces que cuando se encontraba por la cuadra 18 de la avenida La Participación, una patrulla de los serenos de Belén se percató que la progenitora se encontraba caminando y con los ojos llenos de lágrimas, por lo que le subieron al vehículo y tras contar lo sucedido, le trasladaron hasta la comisaría 9 de Octubre para las diligencias del caso. Este caso de violencia familiar ocurrió en plena celebración por el Día de la Madre. (C. Ampuero)