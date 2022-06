Hincha de Alianza Lima tuvo que ser llevado de emergencia al Hospital



El deporte debe unir y no debe fomentar la violencia venga de donde venga. Todo tipo de acto vandálico debe ser rechazado y condenado. No se puede permitir que te agregan, qué te acuchillan por el simple hecho de usar un polo de tu equipo, porque al otro hincha no le gusta.

Fue así que Leopoldo Cachique Romayna de 25 años de edad fue apuñalado en el asentamiento tres Unidos con Villa Selva, en el distrito de San Juan Bautista.

El agraviado contó que fue víctima de ataque con un cuchillo cuando regresaba de jugar un partido de fútbol con el polo de Alianza Lima y de pronto se acercaron dos jóvenes que señalaron ser hinchas de Universitario de Deportes.

Los delincuentes, porque de otra forma no se los puede llamar, empezaron agredirle con golpes de puños y patadas, no contentos con eso, sacaron un arma blanca y le propinaron un corte a la altura del brazo derecho cerca al hombro.

El agraviado fue auxiliado de inmediato y trasladado hasta el hospital “César Garayar García”, en donde fue atendido por los médicos de turno, quienes tras estabilizarlo le enviaron a la sala de observación. (C. Ampuero)