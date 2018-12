El salir en defensa de su primo, un joven de 25 años terminó acuchillado por un sujeto que se encontraba en aparente estado de ebriedad y bajo los efectos de sustancias tóxicas. El hecho de sangre ocurrió la madrugada de ayer, cuando César García Romero se encontraba libando licor en el bar “El Profe”, ubicado en la calle José Gálvez, en el distrito de Belén.

El hombre tras recibir cortes en la cabeza y en los pulmones, fue dejado por el presunto autor del hecho delictivo, en estado de abandono y en un charco de sangre. Fueron los vecinos del lugar quienes dieron aviso a su padre, quien de inmediatamente se dirigió hasta el lugar donde se encontraba su hijo, llevándolo de emergencia hasta el hospital Iquitos, donde fue atendido por los médicos de turno.

Según testigos, César García fue el más afectado tras defender a su primo que era atacado por una banda de sujetos. El agresor viviría por la zona de Bagazán y hasta el momento está como no habido. El padre exige justicia y que este caso no quede impune.

