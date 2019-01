Advierte Manuel Coronado, secretario general de la CGTP

La tarde de ayer en la ciudad de Lima se continuaron con las masivas manifestaciones en contra del fiscal de la nación, Pedro Chávarry, que si bien ratificó en sus cargos a los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez en el caso Lava Jato tras haberlos hecho a un lado en un principio, los ciudadanos siguen exigiendo su renuncia.

Manuel Coronado, secretario general nacional de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), quien el último miércoles estuvo encabezando la movilización en la ciudad de Iquitos, se movilizó con sus bases por las céntricas calles limeñas e indicó que las manifestaciones no cesarán hasta que el fiscal de la nación renuncie o sea retirado de su cargo.

“El fiscal de la nación Pedro Chávarry ha desafiado a todas las instituciones del Ministerio Publico al retirar a los fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela, y al ratificarse ha demostrado que no tiene credibilidad en su palabra; por ello, tiene que dejar el Ministerio Publico, las manifestaciones son una viva muestra de que el puedo le repudia y tiene que dar un paso al costado”, expresó el dirigente.

El representante de la CGTP detalló que mientras Chávarry no renuncie, las protestas en distintas ciudades del país continuarán, también instó al presidente de la república, Martín Vizcarra, a mostrar mano dura contra la corrupción.

“Si es que el señor Vizcarra quiere seguir luchando en contra la corrupción, también tiene que defender los derechos laborales de los trabajadores, no se puede permitir que en el Ministerio Público se tape los actos de corrupción que ya ha demostrado este mal fiscal de la nación Chávarry”, agregó.

Asimismo, Coronado detalló que la CGTP también se estará movilizando a nivel nacional este próximo 15 de enero para exigir al presidente de la República mejoras laborales para los trabajadores de todos los sectores.

(R. Graicht)