Obras emblemáticas como Sapi Sapi, el Hospital Iquitos y el colegio Rosa Agustina no cumplen plazos anunciados una y otra vez por la máxima autoridad loretana.



A menos de medio año para que acabe el año y con este la actual gestión regional, hay obras cuya fecha de entrega ha sido continuamente postergada con el pasar de los meses, curiosamente, desde las palabras del mismo gobernador regional de Loreto, Elisbán Ochoa Sosa.

La primera de ellas, corresponde a la remodelación de la emblemática laguna de Nauta, Sapi sapi, cuya fecha de entrega fue pactada para finales de junio. No obstante, en pleno mes de agosto, la obra continúa y no parece culminar al menos hasta el próximo mes de septiembre. “Comeremos juane en Sapi Sapi”, había señalado el gobernador en el mes de mayo al medio radial LVS de Iquitos, declaraciones que también fueron publicadas en el Diario La Región.

En segundo lugar, está el caso del nuevo Hospital Iquitos, cuya entrega se aleja dos años de su entrega inicial, no obstante, en lo que concierne a los plazos de esta gestión, Ochoa Sosa había anunciado en marzo del presente año que la entrega sería entre cuatro a cinco meses desde que se inicie la construcción bajo administración directa, que estaba estimada para abril. Sin embargo, luego, este plazo fue corrido para finales del presente mes o inicios del 2023.

Por su parte, el presidente del cuerpo médico del hospital Iquitos, Reyles Ríos, ha manifestado en reiteradas ocasiones durante los últimos meses que la obra dista mucho de concluir este 2022, y que el plazo más realista es hasta mediados del próximo año, siempre y cuando la construcción no entre en arbitraje por los problemas con la anterior empresa constructora. Asimismo, resaltó que mientras la obra no termine, el personal de salud trabaja en condiciones deplorables en el hospital militar Santa Rosa.

El tercer caso es el del icónico colegio Rosa Agustina Donayre de Morey, el 10 de mayo de este año el gobernador anunció que su entrega sería el pasado lunes 15 de agosto. No obstante, la construcción sigue y tampoco pinta para acabar hasta fin de mes. En ese sentido, la directora del colegio, Adela Mesía, consideró que la obra podría llegar hasta la próxima gestión regional, algo que preocupa a los 2 mil 600 padres de familia y 200 maestros de la institución.

“Primero nos dijo que en mayo, luego en junio y así sucesivamente. Recuerdo muy bien que en una visita de inspección el gobernador nos pidió que tengamos paciencia y que ‘no pasamos de agosto para entregarlo’. Sin embargo, ahora vemos la obra y no se necesita ser una experta para evidenciar que no hay las condiciones. (…) Pido al gobernador que se ponga la mano al pecho, él es maestro y conoce nuestra realidad”, declaró la directora.

Las tres obras representan millones de soles para recortar brechas en educación, salud y turismo, pero a la fecha, la lentitud de sus ejecuciones y lo que es peor, las constantes falsas expectativas generadas en la población, han hecho que se pierda la credibilidad en la forma en cómo se llevan a cabo las licitaciones en Loreto, un problema que no solo alcanza a esta gestión, sino a todas sus antecesoras. (A. Padilla)