Mencionó el Apu de la zona de Parinari, respecto a las plantas temporales de agua que instaló el gobierno.

El Apu Miguel es conocido por todos los pueblos de Parinari, y justamente estuvo en la inauguración del encuentro programado por el gobierno regional y las diversas bases de la asociación indígena de desarrollo y conservación del Samiria.

Miguel Manihuari Tamani, Apu de AIDECOS, fue el organizador de dicho evento “Plan de vida”. Se le consultó sobre las plantas de agua que el Estado había colocado, se suponía de manera temporal, frente a la contaminación. En efecto, señaló que las plantas están en varios lugares, en su zona dos fueron puestas, pero que no dan el servicio a toda la comunidad.

“En la zona de Parinari colocaron dos plantas de agua, para que las plantas de agua están bonitas, pero no bombean para abastecer a toda la población. No sé qué ha pasado porque cubre unos 300 metros y la comunidad tiene uno 1,000 metros. A la mayoría de casas, llegan solo gotitas.

Hemos conversado con los entes correspondientes para que atiendan, pero aún no se van a ver. En San Roque iban a entregar una planta de agua y el pueblo no ha querido recepcionar porque los tubos de donde sale el agua, están a la intemperie, no están enterrados o protegidos. Son un peligro. Tienen que entregar una cosa bien hecha pues”, habló el Apu.

De otro lado, mencionó que Aidecos viene impulsando su plan de trabajo después de 26 años de vida institucional. “Nunca ha tenido un plan de vida, ahora contamos con un equipo de profesionales que nos apoya. Hay un plan de desarrollo del distrito Parinari con proyectos de salud, educación, productivos, turismo y otros. No buscamos pleitos sino queremos presentar nuestros proyectos para que el gobierno regional nos apoye”, concluyó.