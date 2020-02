Las municipalidades podrán contar con un presupuesto específico para expedientes técnicos

El premier Vicente Zeballos se refirió a los recursos para expedientes técnicos.

Una reunión que llevó a conocer varios aspectos concretos que responden en buena medida a la agenda de los pueblos afectados por la actividad petrolera, en lo que respecta a esta parte de la agenda relacionada a servicios básicos de infraestructura y seguridad alimentaria, fue la realizada ayer con la presencia del premier Vicente Zeballos y otras autoridades.

“Hemos venido con el mejor espíritu democrático a asumir responsabilidades como Estado respecto a este prolongado abandono al que ha estado sometido la Amazonía”, declaró el premier al salida del gobierno regional de Loreto.

“A efecto de ello les hemos puesto a consideración tanto al gobernador regional, a las autoridades distritales, provinciales, apus y representantes de diversas organizaciones que son las consideraciones recogidas en un producto consensuado”.

Agregó que se trata del Plan de Cierre de Brechas trabajado durante seis meses y de ese plan está recogido una diversidad de proyectos que pretende atender 25 distritos, 5 provincias y más de 70 federaciones indígenas de Loreto.

“Creo que es un documento sumamente valioso y que por primera vez empieza a articular y ordenar lo que es la presencia efectiva del Estado. En principio se ha aprobado un importante paquete de inversión, que ya estaban considerados en el presupuesto del 2020”. Adicionalmente hay otros más.

Zeballos, dijo: “Hemos recogido una observación de que muchas de las municipalidades no tienen recursos para formalizar los expedientes técnicos y si no hay expediente técnico no hay proyecto de inversión y menos presupuesto”.

Es así que “A efecto de ello nos hemos comprometido a hacer las gestiones ante el ministerio de Economía como se está haciendo en otras regiones, para que las municipalidades puedan contar con un presupuesto específico para levantar los expedientes técnicos”.

Indicó que los proyectos casi en un 70% ya son ejecutables porque gran parte está considerado en la Ley de Presupuesto, el otro paquete se va considerar a partir del mes de abril. “Lo importantes es que son proyectos que se van a ejecutar este año”.

Dijo que su presencia no obedece a un mensaje “o parte de una presencia diplomática, muy por el contrario acá exteriorizamos una voluntad política del gobierno de una presencia efectiva”. (Diana López M.)