Asegura James Pérez, dirigente indígena, sobre el posible reinicio de protestas en el Lote 95.



Cumplidos los 30 días de plazo (vencidos el 31 de enero) que las comunidades indígenas del circuito petrolero le dieron al Estado peruano para que atienda sus demandas, el presidente de la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Bajo Puinahua(AIDECOBAP), James Pérez, señaló que el Gobierno Nacional no atendió a las comunidades del distrito del Puinahua, por lo que se encuentran próximos a reiniciar la toma del Lote 95.

Y es que si bien una comisión de la Presidencia del Consejo de Ministros y Petroperú llegó hasta la Estación 5 para informar a la población awajún sobre los avances de las agendas establecidas, esto no sucedió con la población kukama del Puinahua, por lo que afirman verse forzados a retomar las medidas de protesta.

En ese sentido, James Pérez criticó la poca atención que se le da al distrito y la poca utilidad que tuvieron las mesas técnicas llevadas a cabo entre los asesores y dirigentes y los representantes del Gobierno Nacional, puesto a que hasta la fecha no evidencian ningún avance.

“Con las reuniones el Estado busca dilatar el tiempo. Con las mesas técnicas no se ha avanzado casi nada. El Estado hace eso, cronogramas y solo eso. No hay un hecho concreto. Nosotros tenemos un plan presentado, pero sin embargo no hay avance. Si el Estado quisiera resolver estos problemas, lo hiciera de verdad con acciones”, declaró el dirigente.

Ante ello, las comunidades kukamas del Puinahua le dieron un último plazo al Poder Ejecutivo, el cual vence este 24 de febrero, si hasta la fecha no existe acercamiento por parte del Estado, los pobladores indígenas procederán a ejercer control territorial sobre el Lote 95.

(A. Padilla)