Se defendió la directora de educación Linda Angulo Bartra, justificando su inasistencia ante el consejo regional.



Mientras que los consejeros se retiraban molestos de la sala del consejo regional a la que no llegaron las funcionarias invitadas para que rindan cuentas (Linda Angulo, Dora Mendoza y Diomar Rojas); la directora de educación se encontraba en el I Muni Regional 2021, evento desarrollado en uno de los colegios de Iquitos.

Cuando hacía un espacio en el evento para ir hacia el consejo regional, se le dijo que iría en vano porque la sesión extraordinaria había sido suspendida. Hizo una llamada y en efecto, le confirmaron el dato alcanzado.

“A mí me han invitado para las 11 de la mañana. Lamentablemente las dos invitaciones anteriores no fui por estar en comisión de servicio en Alto Amazonas y otra vista al interior. Las invitaciones nos llegan de un día para otro y nosotros tenemos agenda para el mes” respondió.

¿Pero usted no fue a Colonia Angamos que coincidía con la última sesión?

-Es que estuvimos toda la mañana en el Grupo aéreo esperando que salga la avioneta. Recién a las 2 y 30 pm nos comunicaron que no salíamos.

De otro lado. ¿A qué se debió el cambio intempestivo del director de la Ugel/Requena?

-En realidad tenemos información del equipo de gestión institucional que ha ido a hacer un monitoreo y ya hay un informe que no podemos dar detalles porque está en proceso de investigación con el área pertinente.