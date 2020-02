“Las investigaciones no son públicas, pero que se están haciendo, se están haciendo”

Respondió la presidenta de la Junta de Fiscales de Loreto.

Ante la interrogante del por qué los fiscales no llegaron al bunker del protagonista de los audios.

Agregó que apenas ella se enteró de los audios expuestos públicamente, de inmediato remitió a la fiscalía anticorrupción provincial para que actúe.

“Desde el momento en que se difundieron esos audios la presidencia de la junta de fiscales, los ha remitido a la fiscalía anticorrupción provincial para las investigaciones correspondientes.

La fiscalía ha iniciado la investigación por el gobierno regional y están recabando toda la documentación para ver luego el resultado final”, puntualizó.

¿Y por qué no programaron esa visita al domicilio donde se supone vive el hermano del gobernador y se habrían grabado esos audios?

-Dentro de las diligencias… sabemos que las investigaciones no son públicas y eso es lo que queremos que entienda la población, pero de que se están realizando las investigaciones, se están realizando y, obviamente, esperamos prontos resultados.

De otro lado. ¿Se ha iniciado investigación al ex colaborador eficaz y al fiscal Christian Navarro?

-La fiscalía correspondiente está desarrollando las investigaciones y tiene sus propios canales.

Pero debo señalar y esto es importante que conozcan los ciudadanos; que cuando hablamos de colaboradores eficaces en términos generales, los fiscales pueden reunirse de manera formal o informal y esto la Ley lo señala, obviamente dentro de los cánones que se establecen.

Yo no voy a adelantar ningún tipo de opinión, lo que sí puedo decir es que los fiscales que están a cargo actúan conforme a Ley y sí pueden y deben reunirse con los colabores eficaces. Previamente deben hacer reuniones para que posteriormente la fiscalía pueda sustentar bien su trabajo ante la competencia respectiva”, expresó claramente la fiscal superior Elma Vergara Cabrera.