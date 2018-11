Mencionó el coordinador técnico de la Federación de Comunidades del Bajo Tigre

Manuel Pizango Dávila, ha mencionado que si bien es cierto su federación está a punto de contar con su respectivo registro público, ellos están bien organizados y mantienen informadas a las comunidades en los temas que son primordiales como agua y salud.

“También estoy trabajando en lo que es justicia indígena por ello les puedo decir que estamos muy preocupados con todo lo que viene pasando en las comunidades que prácticamente a veces, hasta dudan de quienes venimos acá. Nos preguntan qué avances ha habido, cuando no llevamos resultados ellos se quieren levantar, eso es así.

Pienso que a todos se nos debe considerar en el presupuesto anual del 2019, a todos porque la mayoría de pueblos estamos metidos en pobreza, y sobre todo en contaminaciones que no tienen cuando remediar, ni siquiera indemnizar.

Lo que queremos que salga de todas estas reuniones es el plan vital de salud para las comunidades, que sea un plan sostenido en el tiempo no solo por unos días, donde el agua y la salud de los pueblos originarios esté siempre presente. Nosotros tenemos que llevar respuestas claras no papelitos firmados con el Estado, de eso ya no quieren más las comunidades” concluyó.