“Las comunidades son atendidas de acuerdo a la asignación presupuestal”

Omar Arévalo Vacalla, gerente regional de Asuntos Indígenas del Gorel.

Aclaró que el Decreto de Urgencia indica que pueden ser atendidas comunidades indígenas y campesinas dentro del circuito petrolero.

Señaló que el único interés que los motiva es promover el desarrollo en la región.

El Decreto de Urgencia 026 indica que se debe actuar con el 10% del canon petrolero que es ingresado al Gobierno Regional de Loreto, lo que pasa a la Gerencia Regional de Asuntos Indígenas para desarrollar proyectos de inversión solo para zonas afectadas por actividades petroleras

Las actividades son para aspectos de salud, educación en colegios, electrificación rural y caminos con veredas peatonales. Así explicó el Ing. Agrónomo Omar Arévalo Vacalla, gerente regional de Asuntos Indígenas del Gorel, quien solicitó una réplica tras ser mencionado en una nota periodista de la edición de ayer.

“Quiero hacer deslinde en cuanto a lo político. Nosotros trabajamos sin distinciones. El único interés que nos motiva a nosotros es promover el desarrollo en la región, y sobre todo en las comunidades indígenas y campesinas. No hay ningún direccionamiento y el gobernador tiene ninguna injerencia, más que las comunidades que presentan formalmente sus documentos y son priorizadas, y atendidas de acuerdo a la asignación presupuestal”.

El Decreto de Urgencia referido líneas arriba indica que se puede atender a comunidades nativas o campesinas, siempre y cuando se encuentren dentro del circuito petrolero, y las coordinaciones se pueden hacer tanto con las autoridades comunales que son los Apus o con las autoridades elegidas en voto popular que son los alcaldes.

“El alcalde del Puinahua está comprometido con su pueblo y está viendo él también cómo puede a través de nosotros apalancar recursos y de esa manera llevar desarrollo. Sin embargo, ciertas personas parece que tuvieran intereses personales, pero nosotros atendemos a todas las personas por igual”, manifestó el funcionario del Gorel.

“Con el señor James Pérez que me ha aludido en el periódico tenemos una buena relación, no creo que eso pueda lastimar nuestra relación, más bien le pido que se informe mejor y que podemos coordinar el desarrollo. Pero, tenemos indicaciones de comuneros que no le reconocen como autoridad ni como poblador.

Eso nos hace tener un poco de cuidado y a partir de ahora vamos a pedir por lo menos su credencial y que estén inscritas en Registros Públicos, para identificar a las personas por un tema de credibilidad para las gestiones”. (Diana López M.)