Declaró el actual jefe de FECONACO Teddy Hualinga García.



Hace unos días el dirigente indígena Daniel Saboya, mencionó que, si la empresa Pluspetrol de Trompeteros quería irse de la cuenca del Corrientes, pues que se vaya. Sin embargo, el presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes, asegura que la empresa no puede irse sin antes arreglar el desastre ambiental que han ocasionado con la explotación del petróleo.

Por lo que el diálogo continúa con el Estado. Este 2 de febrero habrá una reunión con los Apus de las diversas comunidades, así como altos representantes del gobierno para evaluar, una vez más, la realidad de esa zona y tocar temas como la remediación de los impactos ambientales causados en el marco de la explotación petrolera.

“Nosotros como federación decimos que la empresa Pluspetrol no debe irse de Trompeteros porque antes tiene que remediar el desastre causado. En todas las comunidades hay sitios impactados. Otros dicen que se vayan, pero no, tienen que arreglar el daño que han hecho, esa es nuestra posición.

Las actividades de explotación petrolera están paralizadas, el Lote 8 no produce. Eso también por culpa de esas voces que dicen que se vaya la Pluspetrol. Nosotros queremos que primero remedien el daño causado en toda la cuenca del Corrientes.

Ese y otros temas estamos tratando con el gobierno, el próximo 2 de febrero nos volvemos a reunir con ellos en una comunidad del Corrientes” habló Hualinga.

Finalmente, mencionó que no están conformes con el gobierno regional de Loreto, ya qué habiendo un fondo de 20 millones de soles ofrecidos por el gobernador, existen muchas comunidades a las que no les cumplen lo prometido.