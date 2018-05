Hay un “abuso” por las prisiones preventivas dice abogado Walter Cambero

El abogado Jorge Walter Cambero Alva habla sobre el tema de las prisiones preventivas y el exceso que se viene dando, lo que ha motivado que los penales del país cada día más se sobredimensionen de gente y estén a punto de “explotar”. Dijo, el problema es muy difícil, porque se piensa que hay que internar a las personas en el penal para que se pueda investigar. La aplicación del nuevo modelo procesal penal, muchas veces no se cumple para aplicar la prisión preventiva en los tres elementos que establece este ordenamiento penal.

En donde se genera más los problemas es en el arraigo domiciliario y en la continuación de la actividad probatoria, es un tema muy difícil que en la mayoría de los casos no se trata con la verdadera dimensión, es por eso que las cárceles se están convirtiendo en una guardería de personas, porque el Ministerio Público pide en el caso de tráfico de madera, por ejemplo, nueve meses, le dan seis y todavía en ese plazo no concluye su investigación; el problema está en la demora de la investigación, porque si no se investiga dentro de los plazos van a pedir una prórroga y se está sustentando que debido a la carga procesal hay que prorrogar las prisiones preventivas, lo que violenta los derechos humanos.

El tema parte de la investigación fiscal, donde por mandato constitucional tienen que sustentar los elementos de convicción ya sea para acusar o para absolver.

La política criminal del Estado está totalmente manoseada y en el peor de los casos, se cree que solamente incrementando las penas se va a resolver los problemas; el ejemplo son los feminicidios, donde los legisladores que son personas sin mayor preparación; solamente piensan que incrementándose las penas se van a resolver los problemas, pues desde que se ha implementado la norma, increíblemente estos delitos han aumentado.

Desde el año 2012 que se implementó el nuevo modelo penal en Loreto, nosotros cuando estamos en el Decanato del Colegio de Abogados de Loreto, hemos dicho que no solamente debe existir la ley, sino que todos los que tenemos participación (defensores públicos, defensa privada, fiscales y Poder judicial) tenemos que desarrollar políticas que contribuyan a descongestionar, porque siempre se ha visto letreros que dicen justicia rápida y oportuna eso ya colapsó y se tiene que reconocer. El problema está en la implementación del NCPP y el desarrollo del mismo nunca se ha considerado a los colegios de abogados como parte integrante, incluso del desarrollo técnico, lo que han pensado es que se les iba a quitar una cuota de poder y eso no es así.

La cárcel de Iquitos está cada vez más saturada de gente, es una cárcel que debió haberse terminado, pero hay un arbitraje de por medio que hasta la fecha no se resuelve. El sistema está colapsando, y lejos de contribuir con la recuperación de la persona, la cárcel se está convirtiendo en una escuela para delinquir de la mejor manera, lo que sí es un problema para la sociedad; además, el sistema del INPE es una coladera y ellos tienen que responder.

El nuevo modelo procesal se ve perjudicado cuando cada actor no comprenda su rol y quiera tomar el rol de otros, ahí está el problema y no hemos interiorizado a plenitud el rol que corresponde a cada uno en del desarrollo del proceso. También tiene que ver en que el NCPP tenga éxito son los trabajadores judiciales, pues deben cumplir sus rol con responsabilidad y asumiendo el trabajo que les corresponde. Ejemplo, si no se notifica bien la audiencia se va a suspender.

Para mejorar no se va poder desarrollar una reforma si no se considera como parte activa a los colegios de abogados, destacó.

(W.Gil)