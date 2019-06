Lanzan alerta por incendios forestales

Nuestra región es una zona húmeda, de frecuentes lluvias, con innumerables espejos de agua de todas las formas, pero ojo, que eso no nos hace ajenos a las posibilidades de incendios forestales por razones naturales.

Esto de acuerdo a la Unidad de Monitoreo Satelital, se ha identificado un total de 131 focos de calor a nivel nacional, situación que provocaría la ocurrencia de incendios forestales.

He ahí el punto crucial, somos una zona de calor muy intenso durante casi todo el año, aunque en los últimos tiempos hemos venido experimentando cambios en el comportamiento del clima, que ha afectado hasta lo marcado que teníamos como estaciones del clima durante el año.

Los cambios son bruscos de lluvia a seco y viceversa, así como de altas temperaturas, a bajas, que si bien es un estado de frescura en comparación con otras zonas de muy bajas temperaturas, siempre afecta nuestra salud porque nuestro cuerpo no está acostumbrado.

Y luego del fuerte sismo que sufrimos hace poco, ahora estaría a punto de ocurrir otro fenómeno de la naturaleza casi nunca vista, por lo menos en regular magnitud en nuestra zona tropical.

Se trata de lo que ha informado el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), respecto a que podría ocurrir en Loreto lo mismo que se viene registrando en Ucayali y Apurímac, así como en Cusco, los incendios forestales.

Indican que la región Piura lidera la lista de presencia de focos para incendios forestales con 28 lugares, seguido de Ucayali (21), Cusco (17), Madre de Dios (14), Lambayeque (6), La Libertad (5), Apurímac (4), Loreto (4), Lima (4), Puno (4) y Junín (4).

Del mismo modo, Ica (3), Áncash (3), San Martín (3), Huancavelica (3), Arequipa (2), Huánuco (2), Cajamarca (1), Moquegua (1), Pasco (1) y Tumbes (1).

Ante esta situación, el Serfor recomienda un adecuado manejo de la pradera, evitando la quema de pastos, ya que se escapa del control de fuego desencadenando los incendios.

Sería importante, si es que no lo han hecho ya, que las dependencias responsables de la Defensa Civil, tengan el apoyo para hacer campañas de comunicación a fin de prevenir que se desaten incendios forestales en nuestra región Loreto. Que se brinde toda la información necesaria y así estaremos evitando posibles víctimas humanas y materiales.

Aunque los incendios forestales es común en otros lugares del mundo, está demostrado que con acciones de prevención se aminoran daños. Estamos alertados.