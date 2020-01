“Lanzamos al mundo la iniciativa: Territorio para la vida”

Declaró Domingo Peas, indígena achuar del vecino país Ecuador.

Ayer en la mañana varios indígenas ecuatorianos llegaron al local de ORPIO, acompañados de profesionales mestizos. Todos partirían a la zona Cocama, antes de ello, se pudo dialogar con Peas, un indígena achuar del vecino país ecuatoriano.

“Estamos lanzando una iniciativa que se llama: Territorio para la vida. Colindamos con pueblos indígenas de Perú, estamos lanzando esta iniciativa para el país y el mundo. Toda vez que hay un problema muy serio en cuanto al cambio climático.

Por suerte aún tenemos nuestra sábana verde entonces queremos plantear al gobierno trabajar juntos, de manera integral para el bien común. Ecuador y Perú harán historia al lanzar esta iniciativa al mundo.

Todos los países desarrollados están asustados y muy preocupados porque científicamente hablando no va a pasar más de 20 años para que todo esté destruido, si es que seguimos por el mismo camino.

Entonces nuestra propuesta es crear un nuevo sistema de desarrollo, crear una economía birregional, una energía renovable, hacer un nuevo camino para toda la humanidad. Ahora estamos yendo a zona Cocama donde se trabajará el importante tema”, comunicó el achuar ecuatoriano.

De otro lado, ustedes son organizaciones indígenas muy fuertes en su país…

-Históricamente Ecuador ha sido un ejemplo para los pueblos y movimientos indígenas. No quisiéramos más confrontaciones, lo que queremos es conocernos más entre todos los que habitamos este planeta. Queremos un diálogo sincero de mente y corazón porque si cada uno camina por su lado, no vamos a llegar a nada.

¿Los tildaban de ser los que desestabilizaban?

-Los gobiernos del sur nos ven a los indígenas como lo peor, y no es así. Hemos dicho al gobierno que por suerte nosotros los indígenas no hemos sido productores a gran escala de monocultivos, industrias, nada. Hemos manejado nuestros territorios con una vida digna para nuestros pueblos.

Queremos dejar bajo tierra el petróleo. Todo petróleo ya sea de cualquier país, ha contaminado y no hemos mejorado nada la economía en Ecuador. En Ecuador han pasado 45 años de explotación y hay más deuda externa, contaminación, Ecuador no se ha mejorado.

Hay más enfermedades, mas corrupción, la explotación petrolera no nos ha llevado a un mejor camino. Ahora queremos un cambio de conciencia. El sistema que ha credo el mismo ser humano, ahora debemos sentarnos entre todos y abrir un nuevo camino de bien para la humanidad.