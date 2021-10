Opinó el doctor Luis Valdivia, del hospital Iquitos.



Lo hizo en referencia a la problemática que rodea la construcción de la nueva infraestructura del hospital Iquitos. Mucho más ahora que se conoce que el gerente de infraestructura del gobierno regional, también habría renunciado al cargo.

“Hay un informe del MINSA y Contraloría en donde encuentran que hay defectos en los plazos y el presupuesto. Quedamos en espera de un informe que debe emitir la gerencia de infraestructura del gobierno regional, ellos deben dar la información oficial” expresaba el médico sin aún conocer que Artemio Del Águila, gerente de infraestructura, también habría renunciado.

“Se habla que hay un retraso en el avance físico de la obra, de un 20% frente al desembolso económico que se ha hecho. Y que la empresa no tiene liquidez para seguir trabajando. Lamentamos que nuestro gobernador sea sordo, hay que recomendar que se saque el serumen para que escuche las cosas.

Pienso que el hospital tendrá necesidad de unos dos años más para terminarse, seguiremos dos años más en esta pocilga. Qué lástima que la autoridad no tenga sensibilidad para con la gente que sufre, debe ser porque él se ve en la clínica Sthal o San Juan; no le interesa lo que pasa con la población” puntualizó el profesional de la salud.