José Fachín, líder y asesor indígena.



Tras las polémicas declaraciones del gobernador regional de Loreto, Elisbán Ochoa Sosa, al indicar que las protestas ambientales indígenas retrasan el desarrollo de la región y responden a intereses políticos, el asesor y líder indígena José Fachín, lamentó las palabras de la máxima autoridad regional y aseguró que estas carecen de argumento.

El asesor indígena afirmó que lo manifestado por el gobernador Ochoa demuestra su poco conocimiento en materia indígena. Un hecho que preocupa a la población nativa loretana puesto a que deja pocas señales de apertura al dialogo.

Por otro lado, aclaró que el hecho de cuestionar proyectos de interconexión no quiere decir que estén en contra de su ejecución, siempre y cuando se respeten los derechos ambientales. “Todo proyecto debe adecuarse a factores ambientales, siempre es válido cuestionar”, declaró José Fachín.

Asimismo, opinó que el gobernador regional busca tergiversar el mensaje de la plataforma de lucha indígena al dar a entender que habría una figura política detrás de las protestas en zona petrolera. “El (Elisbán Ochoa) piensa que detrás de la lucha indígena está el ex gobernador Fernando Meléndez; pero nosotros rechazamos esa perspectiva, en primer lugar, porque consideramos que Meléndez es igual que él”, expresó.

Sobre la UGEL Intercultural de Datem del Marañón

Con respecto al caso de la plataforma de lucha que busca la creación de una Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Intercultural bilingüe en Datem del Marañón, el líder indígena José Fachín mencionó que se trata de una exigencia totalmente valida. Teniendo en cuenta que la provincia loretana alberga una mayor cantidad de población indígena dividida en hasta 7 pueblos originarios.

En ese sentido, discrepó con las declaraciones del gerente de la oficina de conflictos del GOREL, Juan Manuel Del águila, quien indicó que los pueblos originarios de Datem del Marañón buscan la creación de una UGEL indígena y no una intercultural. Es decir, que dejaría de lado a la población mestiza.

“No podemos ser indigenistas por un lado y por otro lado occidentalistas, por eso necesitamos la interculturalidad, para unir. Los pueblos exigen al Gobierno Regional esta institución por el desconocimiento que se tiene de nuestra realidad”, respondió el asesor indígena. (A. Padilla)